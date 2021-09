Galo: Cuca explica segredos da melhor campanha como visitante no Brasileiro

Atlético chegou a sete vitórias em 11 jogos como visitante (foto: Pedro Souza/Atlético) Jogar fora de casa sempre foi um fator desequilibrante nas campanhas do Atlético no Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o time mudou o rumo, vem tendo excelentes resultados e é o melhor visitante da competição. Em 33 pontos disputados, conquistou 23, que ajudam a equipe a liderar a Série A com sete pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras.









No Campeonato Brasileiro, o Galo somou mais pontos como visitante do que como mandante. Em casa, foram 19 somados (no entanto, o Atlético jogou apenas oito vezes).





O técnico Cuca explicou o motivo do sucesso alvinegro como visitante. Para ele, manter o padrão de jogo é crucial para o bom desempenho. Ele fez questão de exaltar a defesa atleticana.





"Tem um padrão de jogo, uma maneira de jogar. Tanto em casa como fora a gente tenta não fugir daquilo que a gente tem construído, né? Tem uma estrutura muito sólida, forte defensivamente. Somos uma defesa bem postada, com dois zagueiros, com três zagueiros, com três atacante, com dois. A gente tem variado bastante o esquema, utilizado bastante jogadores", disse.





Para o treinador atleticano, o bom desempenho fora de casa é que possibilita o Atlético liderar o Campeonato Brasileiro com grande vantagem sobre os principais concorrentes.





"Eu acho que, esses 23 pontos que a gente ganhou dos 33 que a gente disputou fora é que fazem a gente estar no topo da tabela. Para você chegar em primeiro, você tem de ganhar pontos em casa e fora também", concluiu.