Luxa cita 6 a 1 e diz que Arena do Jacaré pode ser nova casa do Cruzeiro

Luxemburgo disse que terá conversa com o presidente sobre o tema (foto: (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) )

O Cruzeiro estudará, nas próximas semanas, uma mudança definitiva de casa para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo, não está descartada a hipótese de o clube mandar todos os seus compromissos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, e não mais no Mineirão.









"Vamos ter tempo de poder recuperar o gramado. Vai ser uma conversa que vou ter com o presidente (Sérgio Santos Rodrigues). Liberaram o Mineirão agora para a gente jogar lá, né? E de repente aqui pode ser a nossa casa. Em vez de ser no Mineirão, isso aqui pode ser a nossa casa", disse o treinador.





Durante a entrevista coletiva, concedida após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, - partida realizada com a presença de público na Arena do Jacaré -, Luxemburgo relembrou a goleada histórica do Cruzeiro por 6 a 1 sobre o arquirrival Atlético, conquistada em 2011 no mesmo estádio.





"Até o 6 a 1, contra o Atlético, foi aqui. De repente, eles vão liberar (o Mineirão), mas a gente não precisa ir para lá se melhorar o gramado aqui. É uma discussão que tem que existir, para as pessoas entenderem que não somos idiotas. Tem que ser uma coisa bem pensada", complementou o técnico.





Antes do jogo contra a Ponte, causou certa revolta em Luxemburgo e até nos jogadores do Cruzeiro o fato de o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ex-presidente do Atlético, ter liberado público no Mineirão depois que o Cruzeiro transferiu a partida contra a Macaca para Sete Lagoas.





"As pessoas tem que entender que futebol é cheio de artimanhas e uma série de coisas que são colocadas em prática e subestimam a inteligência das pessoas.





Essa liberação para torcedor no Mineirão quando não tinha tempo hábil para o Cruzeiro trocar o jogo é estratégia, esperteza, uma série de coisas que a gente vive no futebol, disse Luxemburgo.





Apesar das condições ruins do gramado, o Cruzeiro já oficializou que mandará seu próximo compromisso na Arena do Jacaré. O duelo diante do Operário, pela 24ª rodada da Série B, está marcado para as 19h de quinta-feira.





"A escolha da Arena do Jacaré foi feita antes e aí mandamos para cá uma empresa para cuidar do gramado. Vocês não viram o gramado antes e depois. Ele melhorou 70%. Como vamos mandar o próximo jogo aqui, a empresa vai continuar e aqui é um campo apertado. Se abrir para mais torcedores, é melhor. O calor do torcedor é muito importante", finalizou.