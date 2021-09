Mauro Zárate dá assistência e deixa boa impressão em estreia pelo América

Zárate saiu do banco no segundo tempo e teve boa participação (foto: Divulgação/América) A boa vitória do América por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, neste sábado, no Independência, pela 20a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ficou marcada pela estreia de Mauro Zárate com a camisa americana. Com o número 99 às costas, o atacante argentino precisou de apenas cinco minutos em campo para mostrar como pode fazer a diferença e ajudar o clube mineiro na luta pela permanência na primeira divisão nacional.









Experiente, com 34 anos, Zárate alia boa visão de jogo a excelente técnica de passe e finalização. Acionado aos 19 minutos da segunda etapa neste sábado no Horto, o atacante aproveitou jogada de Patric pela lateral, recebeu dentro da área e puxou a marcação para a linha de fundo. Então deu passe rasteiro, na marca no pênalti, e Lucas Kal chegou chutando alto para marcar o gol da vitória americana.





Mancini agora tem mais uma semana de treinos no CT Lanna Drumond para ajustar a equipe que vai enfrentar o Corinthians, às 18h45 de domingo, na Neo Química Arena, pela 21a rodada do Brasileiro. Zárate ainda deve aprimorar sua forma física para tentar vaga como titular no time, mas deixa claro que pode ser arma muito importante que vem do banco no segundo tempo.