Zárate aparece no BID e pode estrear pelo América contra o Athletico-PR

Zárate foi contratado para ser a referência técnica do América na reta final do Campeonato Brasileiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press ) O torcedor americano está aliviado. Isso porque o atacante argentino Mauro Zárate, de 34 anos, poderá estrear pelo América no sábado (11), às 16h, diante do Athletico Paranaense, no Independência, em Belo Horizonte. Após algumas pendências burocráticas e receio da diretoria em atraso, o nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (9).









Zárate é jogador do América desde 30 de agosto. De lá para cá, vem realizando treinamentos com os companheiros no CT Lanna Drumond, em Belo Horizonte. Na última sexta-feira (3), em evento oficial de apresentação, o jogador garantiu que estaria apto a estrear diante do Furacão e surpreendeu a todos.





O Coelho, no entanto, enfrentava problemas burocráticos para efetuar o registro de Zárate no BID. A instituição aguardava o recebimento de um documento oficial, relativo aos vínculos trabalhistas do atacante no Brasil. Houve receio da diretoria de que o atleta não fosse regularizado a tempo.





Com 'figurinha carimbada' no BID, Zárate pode ser, inclusive, titular do América diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 16h, em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.





O América é o 17° colocado do Brasileirão, com 18 pontos. Uma vitória diante do Furacão, que vive momento ruim, pode significar a saída do Coelho da zona de rebaixamento.