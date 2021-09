Kart, pescaria, festas: Atlético tem grupo unido fora dos gramados

Elenco alvinegro esteve em peso para disputa de corrida de kart (foto: Reprodução/Instagram) Além de demonstrar sintonia dentro das quatro linhas, o Atlético mostra um grupo alinhado também fora dos gramados. A união dos atletas é um dos trunfos do Alvinegro para voltar a conquistar grandes títulos.





Vários outros atletas do elenco estiveram presentes, como Dodô, Nacho Fernández, Allan, Keno, Nathan Silva, Hyoran e Rafael, mostrando que a união dos jogadores vai além da Cidade do Galo.

Mas a amizade do elenco alvinegro vai além do kart. Os jogadores do Galo são adeptos da pescaria. O meia Nathan é o principal incentivador e já levou vários companheiros para praticarem a pesca esportiva.





Os momentos de descontração vão além dos ambientes abertos. Nas redes sociais, é possível observar diversas postagens de alguns jogadores com os companheiros em festas de aniversário em família, como foi na comemoração recente do equatoriano Alan Franco.





A união do elenco vem ajudando o Atlético na temporada. Campeão mineiro, o Galo está na briga pelos outros três títulos que disputa: líder do Campeonato Brasileiro com quatro pontos a mais que o vice-líder; semifinalista da Copa Libertadores; e com vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil.





Depois de quase duas semanas de treino e descanso, o Atlético está na reta final de preparação para enfrentar o Fortaleza, pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro. A partida será no próximo domingo, às 16h, no Castelão.