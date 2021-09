Brasil vence 8ª em noite de Neymar

Craque superou Zico e Romário, chegando a 12 gols, e desabafou (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)





O Brasil esqueceu o polêmico clássico com a Argentina, suspenso, e fez o que se esperava dele: venceu ontem o Peru com facilidade por 2 a 0. Cobrada por uma boa atuação, a equipe de Tite jogou bem. Foi mais leve, criativa e dominou o adversário na Arena Pernambuco para engatar a oitava vitória consecutiva nas Eliminatórias, algo inédito no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2022.





Everton Ribeiro e Neymar fizeram os gols no Recife, o que deixa a Seleção ainda mais perto do Mundial do Catar. Líder das Eliminatórias, ostenta campanha perfeita. Neymar, que foi destaque, deu uma assistência e, ao marcar seu gol, se tornou o maior artilheiro do Brasil no torneio, com 12, superando Zico e Romário (ambos com 11).





Os comandados de Tite têm 24 pontos, cinco a mais que a Argentina, segunda colocada. Diante dos peruanos foi mantida a escalação que começou o clássico com a Argentina, com destaque para Lucas Veríssimo na vaga de Marquinhos e Gerson no meio de campo jogando à vontade perto de Casemiro e Lucas Paquetá. Danilo e Alex Sandro também jogaram mais soltos, o meio de campo funcionou, Neymar se movimentou bastante e o jogo fluiu.





Gabigol e Gerson tiveram chances de abrir o placar, mas saiu dos pés de Everton Ribeiro o primeiro gol após jogada de Neymar. O craque do PSG desarmou Santamaría na lateral esquerda, invadiu a área e rolou para trás para Everton Ribeiro mandar para as redes aos 13 minutos.





O árbitro posteriormente deixou passar um pênalti a favor do Brasil. Mas Neymar ampliou aos 39min. O segundo maior artilheiro da história da Seleção (chegou ao gol 69, contra 77 de Pelé) marcou fácil, só escorando para as redes depois da finalização de Everton Ribeiro. Ele, porém, tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrentará a Venezuela.





“Fico muito contente de ser recordista de artilheiro das Eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da Seleção Brasileira e logo, se tudo caminhar bem, passar o Pelé. Estou muito feliz. Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar”, desabafou o jogador.





REESTREIA

O ritmo do primeiro tempo foi reduzido na etapa final. Embora a Seleção Brasileira tenha encontrado ainda mais espaços para atacar, foi pouco efetiva. O atacante atleticano Hulk fez sua reestreia, entrando quase no fim, no lugar de Gabigol. Ele teve a chance de marcar o terceiro, mas finalizou mal, para fora.





Agora, com a classificação à Copa do Mundo do Catar muito bem encaminhada, enfrentará a Venezuela, em 7 de outubro. O desafio, agora, é buscar a sintonia fina para chegar ao Mundial na plenitude.





Na vitória da Argentina sobre a Bolívia por 3 a 0, Lionel Messi fez os três gols e superou recorde de Pelé como artilheiro de uma seleção sul-americana, agora com 79 gols. "Esperei muito por isso", disse o astro, em meio às lágrimas. Nos outros jogos: Uruguai 1 x 0 Equador, Paraguai 2 x 1 Venezuela; Colômbia 3 x 1 Chile.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 X 0 PERU

BRASIL : Weverton; Danilo (Daniel Alves), Éder Militão, Lucas Veríssimo e Alex Sandro; Casemiro (Bruno Guimarães), Gerson (Edenílson), Lucas Paquetá e Everton Ribeiro (Matheus Cunha); Neymar e Gabriel (Hulk)

Técnico: Tite

PERU: Gallese; Advíncula, Santamaría (Christian Ramos), Callens e Marcos López; Tapia (Cartagena), Yotún (Gabriel Costa), Gonzáles, e Cueva (Flores); Carrillo e Lapadula (Ruidíaz)

Técnico: Ricardo Gareca

10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Estádio: Arena Pernambuco

Gols: Everton Ribeiro 13, Neymar 40 do 1º

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexandre Guzman (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Esteban Ostojich (URU)

Cartão amarelo: Casemiro, Lucas Paquetá, Gabigol, Gabriel Costa, Neymar, Tapia, Yotun, Santamaría, Christofer Gonzáles