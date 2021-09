Kalil se reúne com clubes e volta a liberar jogos com torcida em BH

Kalil liberou presença do público em 'segundo teste' em Belo Horizonte (foto: (Foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) )





Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte, anunciou, na tarde desta quinta-feira (9), o retorno do público aos jogos de futebol na capital mineira. A decisão foi tomada após reunião com os presidentes de América, Atlético e Cruzeiro, além de membros de torcidas organizadas, e marca uma nova tentativa da Prefeitura para possibilitar a presença de torcedores nos estádios durante a pandemia de COVID-19. No encontro, foram estabelecidas medidas restritivas e imposições para conter aglomerações e a contaminação pelo coronavírus.









O convite às torcidas organizadas se deu com o intuito de conscientizar os líderes a orientarem os integrantes destes grupos de acordo com os procedimentos para a liberação do público nos estádios. Também participaram da reunião o secretário de Saúde, Jackson Machado; os médico infectologistas Carlos Starling, Unaí Tupinambás e Estêvão Urbano; além do Coronel Webster Wadim Passos, do comando de policiamento da capital e representantes do Corpo de Bombeiros.





Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do América, Sérgio Coelho, presidente do Atlético e Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, foram os representantes dos clubes na reunião.

Kalil já havia promovido liberação de 30% do público em jogos na capital mineira no dia 27 de julho, com Atlético x River Plate, pela Libertadores, como evento-teste. Após uma experiência negativa no dia 18 de agosto, no entanto, com muita aglomeração de torcedores, o prefeito de BH suspendeu a liberação em 24 de agosto. Ainda houve tempo para que o Cruzeiro disputasse um duelo da Série B com público.





Situações dos clubes









O Atlético contou com a volta de sua torcida no dia 18 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o River Plate, em partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto, no entanto, gerou grande aglomeração e ocasionou na decisão do prefeito Alexandre Kalil de voltar a proibir jogos com público na capital mineira.





Assim como o Flamengo, o Galo tem o aval, a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para contar com sua torcida em jogos do Brasileirão. No entanto, em reunião entre os clubes da Série A ocorrida nesta quarta-feira (8), o clube mineiro garantiu que respeitará a decisão do arbitral: a de só permitir a presença de torcedores nas partidas quando todos os clubes tiverem a mesma possibilidade.





Ainda assim, o Atlético poderá contar com sua torcida no dia 28 de setembro, em jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, diante do Palmeiras. A Conmebol autoriza que clubes participantes do torneio tenham público em seus jogos, desde que haja autorização das respectivas prefeituras.





Por sua vez, o Cruzeiro também contou com seus torcedores na vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, pela Série B, no dia 20 de agosto. Apesar disso, após nova proibição da PBH, a Raposa conseguiu acordo com a Prefeitura de Sete Lagoas para mandar seus jogos, com 30% da capacidade de público, na Arena do Jacaré.





Neste sábado (11), inclusive, o time mineiro receberá a Ponte Preta, às 11h, no estádio da cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Cruzeiro, no entanto, enfrenta oposição dos outros clubes da Série B, que se uniram em protesto contra a decisão do STJD - responsável pela autorização do público nos jogos da Raposa.





O América é o único clube da capital que ainda não pôde contar com a presença de torcedores em um jogo durante a pandemia de COVID-19. O clube reitera que, assim como o rival Atlético, respeitará a decisão do arbitral da Série A e aguardará uma decisão coletiva dos outros times para voltar a mandar jogos com público em BH.