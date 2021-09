Cruzeiro: veja o que diz a matemática sobre a pontuação ideal para o acesso

Cruzeiro conta com o apoio da torcida para dar arrancada na Série B (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Embora ainda siga mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo dos quatro primeiros colocados da Série B, o Cruzeiro continua esperançoso em alcançar uma ótima campanha no returno e subir à elite nacional.









Em 21 jogos na Série B, o Cruzeiro venceu cinco, empatou dez e perdeu seis. O próximo duelo será diante do Goiás, às 21h30 de terça-feira, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 22ª rodada.





Com 25 pontos, a Raposa tem 1,6% de probabilidade de acesso e 12% de risco de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. A chance de título é desprezível: 0,068%.





Levando em consideração somente o G4, o que o clube precisaria fazer nas 17 rodadas finais sem depender de combinações de resultados? Veja abaixo os cenários para campanhas de 59 a 66 pontos.





59 pontos





Probabilidade de acesso: 52,9%





Pontuação necessária: 34 em 51 (66,66%)





Combinação em 17 jogos: 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas





Quem subiu em 4º: Vitória (2008)





60 pontos





Probabilidade de acesso: 71,8%





Pontuação necessária: 35 em 51 (68,6%)





Combinação em 17 jogos: 10 vitórias, 5 empates e 2 derrotas





Quem subiu em 4º: Figueirense (2013) e Goiás (2018)





61 pontos





Probabilidade de acesso: 85,7%





Pontuação necessária: 36 em 51 (70,6%)





Combinação em 17 jogos: 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas





Quem subiu em 4º: América-RN (2006), Sport (2011), Avaí (2018) e Cuiabá (2020)





62 pontos





Probabilidade de acesso: 93,8%





Pontuação necessária: 37 em 51 (72,5%)





Combinação em 17 jogos: 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas





Quem subiu em 4º: Avaí (2014) e Atlético-GO (2019)





63 pontos





Probabilidade de acesso: 97,7%





Pontuação necessária: 38 em 51 (74,5%)





Combinação em 17 jogos: 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas





Quem subiu em 4º: Grêmio Barueri (2008), América (2010) e Bahia (2016)





64 pontos





Probabilidade de acesso: 99,2%





Pontuação necessária: 39 em 51 (76,4%)





Combinação: 13 vitórias e 4 derrotas





Quem subiu em 4º: Paraná (2017)





65 pontos





Probabilidade de acesso: 99,8%





Pontuação necessária: 40 em 51 (78,4%)





Combinação em 17 rodadas: 13 vitórias, 1 empate e 3 derrotas





Quem subiu em 4º: Atlético-GO (2009) e América (2015)





66 pontos





Probabilidade de acesso: 99,9%





Pontuação necessária: 41 em 51 (80,4%)





Combinação em 17 rodadas: 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas





Quem subiu em 4º: nenhum com a pontuação específica*





*O Vitória detém dois recordes entre os times que terminaram a Série B em quarto lugar: o de menor número de pontos (59), em 2008, e o de melhor campanha (71), em 2012.