Zárate fala sobre saída do Boca Juniors e ambição do América: 'Muita fome'

O atacante argentino Mauro Zárate, de 34 anos, foi apresentado oficialmente pelo América nesta sexta-feira (3/9), no Independência, em Belo Horizonte. Entre diversos assuntos abordados durante o evento, o atleta falou sobre a sua saída do Boca Juniors, em maio, e sobre a ambição do Coelho em conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana: 'Vi uma equipe com muita fome'.









"Toda a torcida do Boca sabe o carinho que tenho por eles - que é recíproco. Me fizeram sentir muito tempo. Foram três anos lindos, onde ganhamos copas e não houve nenhuma briga com ninguém. Me saí muito bem, abraçando a todos. A verdade é que fiquei muito triste porque não tinha vontade de sair, mas, às vezes, precisamos tomar decisões difíceis e esta foi uma. Agora vou desfrutar no América e trabalharei ao máximo para cumprir os objetivos", afirmou.





Em seguida, Zárate voltou a falar sobre o desejo que possuía de atuar no futebol brasileiro. O atacante disse ter encontrado no América uma equipe 'com muita fome' e, diante deste cenário, afirmou crer na possibilidade de que o Coelho conquiste uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2022.





"O futebol brasileiro me atraía muitíssimo. Essa foi uma grande coisa para tomar a decisão de vir ao América. Seria muito lindo e um sonho (jogar uma competição internacional). O primeiro, temos todos claro que é permanecer na Primeira Divisão, mas vi uma equipe com muita fome, que quer melhorar. Um corpo técnico que quer trabalhar muito. Creio que quando essas coisas se juntam, vêm os bons resultados", opinou.





Zárate pode estrear pelo América no próximo compromisso da equipe no Brasileirão, no próximo sábado (11), diante do Athletico Paranaense. As equipes se enfrentarão às 16h, no Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 20ª rodada.