América: além do campo, Coelho está de olho na calculadora

O América, que venceu o Ceará no domingo, precisa de pelo menos mais 27 pontos em 20 duelos para se manter na elite





A vitória de domingo sobre o Ceará pode ter dado novo ânimo ao América, que por ora luta para evitar um novo rebaixamento à Série B, mas a equipe precisará de um aproveitamento maior no segundo turno se pensa em se manter na elite. Transcorridas 18 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, o alviverde ocupa a 17ª posição, com 18 pontos – sendo o primeiro clube entre os que seriam rebaixados.



Entre os adversários mais próximos estão Fluminense (13°), Juventude (14°) e Cuiabá (15°) – todos com 21 pontos –, além do Bahia (16°), com os mesmos 18 do time mineiro. Faltando 20 partidas para o encerramento da competição, a comissão técnica alviverde já faz contas para tentar salvar a equipe. Matematicamente, seria necessária uma performance que garantisse pelo menos mais 27 pontos.





Neste momento, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o América tem menos chances de ser rebaixado à Série B do que o Bahia (39% a 47,8%). Grêmio, 18º (48,2%), Sport, 19º (58,2%), e Chapecoense, lanterna (96,6%), completam a lista dos mais prováveis à queda.





Há vários anos, especialistas apontam a marca de 45 pontos como o 'número mágico' para escapar do descenso à Segunda Divisão. Ainda segundo os matemáticos da UFMG, na atual edição do Brasileirão, o clube que atingir esta pontuação terá apenas 1,8% de chances de rebaixamento.





Com este número em mente, o América, que já somou 18 pontos, mira, portanto, mais 27 para garantir a permanência na elite. Ao trazer a conta para a prática, o Coelho precisaria de algo como nove vitórias nos 20 jogos finais – ou oito vitórias e três empates; sete vitórias e seis empates, por exemplo. Isso equivaleria a 45% de aproveitamento nas rodadas restantes.





Independentemente da forma, o time de Vágner Mancini precisa somar 27 dos 60 pontos restantes no Brasileirão. Neste momento, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas, o Coelho apresenta rendimento de apenas 33,3%.





Ainda assim, o clube pode se apegar a registros mais favoráveis que ocorreram nas últimas edições do Campeonato Brasileiro. Em 2020, o Fortaleza escapou do descenso com 41 pontos. Em 2019, o Ceará, com 39. Em 2018, o Vasco, com 43. Em 2017, o Vitória, com os mesmos 43. Assim, embora não seja uma garantia, é possível que o Coelho fuja da queda mesmo com uma 'nota de corte' mais baixa.





BOM ASTRAL Antes da pausa do torneio, o América teve astral renovado. No domingo, diante do Ceará, no Independência, o Coelho apresentou ótima atuação – para muitos, uma das melhores nesta edição – e venceu a equipe nordestina de maneira convincente por 2 a 0, com gols de Fabrício Daniel.





Após a vitória, na segunda-feira, a diretoria anunciou a surpreendente contratação do atacante argentino Mauro Zárate, de 34 anos. O jogador, que já teve passagens pelo futebol europeu e pelo Boca Juniors, da Argentina, chega com status de diferencial para o time americano.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta