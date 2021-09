América: improvisado ou não, tudo para estar em campo

(foto: JOÃO ZEBRAL/AMÉRICA)



Zagueiro ou volante, não importa. Após fazer sua reestreia como titular diante do Ceará, no domingo, e contribuir com duas assistências na vitória por 2 a 0, Lucas Kal sonha com uma sequência de jogos no América. No começo de junho, a diretoria anunciou o retorno do atleta, que já havia passado pelo clube na temporada 2019.

Ele chegou a ser acionado na primeira partida do técnico Vágner Mancini, no segundo tempo do duelo contra o Juventude, em 24 de junho, que ficou em 1 a 1 no Independência. Mais de dois meses depois, diante dos vários desfalques na equipe por causa da COVID-19, Kal foi acionado de maneira inusitada: improvisado como volante. E teve excelente atuação.



Aos 25 anos, o atleta deixa claro que não tem preferência por uma posição específica: "Fiquei muito feliz. Estava esperando por essa oportunidade, trabalhando, buscando meu espaço. Ter esse reconhecimento de poder voltar a jogar, voltar a fazer aquilo que eu gosto de fazer foi uma sensação única. Espero poder dar sequência nisso", afirmou.





Ele, porém, não está entre os titulares. Mas diz que se vê pronto para ajudar como melhor convier à comissão técnica, seja na zaga, sua posição original, ou no meio-campo. "A gente deixa com o professor Vágner Mancini. O que ele desejar vai ser o melhor para a equipe. Estou à disposição. Quero continuar tendo uma sequência, seja como zagueiro ou como volante. Espero poder ajudar a equipe da melhor forma possível e dar meu melhor a cada jogo", projetou.





O América voltará a campo somente em 11 de setembro, às 16h, para enfrentar o Athletico, no Independência. Na 17ª colocação na tabela, com 18 pontos, o Coelho mira nova vitória para tentar deixar a zona de rebaixamento. Até lá, atletas que não estiveram no duelo com o Ceará já estarão liberados, se os exames confirmarem resultado negativo para o coronavírus.





Lucas Kal diz que a repercussão positiva depois de participação fundamental na vitória sobre o Ceará vira um combustível extra para animá-lo. "Foi um sentimento de orgulho e dever cumprido. Poder ver meu nome por aí e saber que eu fiz bem a minha parte. Não só eu, como o grupo todo, que fez um grande jogo. Tivemos um grande resultado e poder comemorar essa atuação foi um momento maravilhoso", disse.





LATERAL Sobre o grupo, o coordenador de futebol clube-empresa do Coelho, Marcus Salum, disse que o clube deve comprar os direitos do lateral-esquerdo Marlon, emprestado pelo Sampaio Corrêa. “Jogador de altíssimo nível”, afirmou o dirigente. O defensor, de 27 anos, disputou apenas sete jogos com a camisa americana. Na derrota por 1 a 0 para o Corinthians pelo Brasileiro, em 6 de junho, teve grave lesão muscular e só retornou ao time titular no domingo, contra o Ceará.