De olho na próxima temporada, Cruzeiro recebe o Náutico pela Série B

Cruzeiro fechou preparação para duelo com treino na Toca da Raposa II (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) rebaixamento, o time de Luiz Felipe Scolari recebe o Náutico, neste domingo, às 16h, no Independência. Na Toca da Raposa II, entretanto, o assunto da maioria das reuniões já é a próxima temporada. O Cruzeiro cumprirá tabela nas duas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem chances matemáticas de acesso ou de, o time de Luiz Felipe Scolari recebe o Náutico, neste domingo, às 16h, no Independência. Na Toca da Raposa II, entretanto, o assunto da maioria das reuniões já é a próxima temporada.





LEIA MAIS 08:13 - 24/01/2021 Sampaoli vê domínio e diz que Atlético pagou caro por erros contra o Vasco

08:10 - 24/01/2021 Lisca aponta deficiência ofensiva do América e quer avaliação para Série A

11:21 - 23/01/2021 Cruzeiro convive com risco de perder possíveis fontes de receita na Justiça fundamental importância. Depois da vitória do Juventude sobre o Figueirense por 2 a 1, na última sexta, o Timbu precisa de mais um ponto para garantir a permanência na Série B. O Náutico é o atual 15º colocado, com 42 pontos. O Cruzeiro ocupa a 13ª posição, com 47. Se para os mineiros o jogo tem relevância reduzida em função das circunstâncias, para os pernambucanos a partida é deimportância. Depois da vitória do Juventude sobre o Figueirense por 2 a 1, na última sexta, o Timbu precisa de mais um ponto para garantir a permanência na Série B. O Náutico é o atual 15º colocado, com 42 pontos. O Cruzeiro ocupa a 13ª posição, com 47.





Para o jogo no Horto, Felipão terá um único desfalque em relação ao time que bateu o Operário por 2 a 1, na última quarta-feira, no Independência. Filipe Machado recebeu o terceiro cartão amarelo e precisará cumprir suspensão automática.





A tendência é que o treinador utilize Jadson, substituto imediato no grupo celeste para a função de segundo volante. Outra opção, menos provável, é a improvisação de Ramon naquele setor. Assim, Cacá entraria na equipe para formar dupla com Manoel na defesa.





O duelo diante do Náutico marcará a despedida do Cruzeiro de Belo Horizonte nesta temporada. Na próxima sexta-feira, às 21h30, o time celeste encerra sua participação na atual edição da Série B em duelo diante do quase rebaixado Paraná, no Durival de Britto, em Curitiba.





Náutico





O técnico Hélio dos Anjos terá retornos importantes para o jogo diante do Cruzeiro. Os laterais-esquerdos Kevyn e Igor Miranda ficam à disposição após se recuperarem da COVID-19. Depois de precisar improvisar Camutanga e Bryan no setor, o treinador volta a contar com os especialistas na posição.





Apesar do momento instável do Cruzeiro na temporada, Hélio dos Anjos pregou respeito ao adversário. “O Cruzeiro é muito grande, um postulante a tudo o que entra para disputar. Passou por suas dificuldades normais, que não nos cabe comentar. Mas é um clube que conquistou o objetivo circunstancial, que era permanecer na Série B. É um time de muitos bons jogadores, de um comando altamente vitorioso, um dos mais vitoriosos do Brasil”, disse.





CRUZEIRO X NÁUTICO





Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano e Jadson; Airton, Giovanni e William Pottker; Rafael Sobis. Técnico: Luiz Felipe Scolari





Náutico

Anderson; Kevyn, Camutanga, Rafael Ribeiro e Hereda; Rhaldney, Djavan e Jean Carlos; Erick, Vinícius e Kieza. Técnico: Hélio dos Anjos.





Motivo: 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 24 de janeiro de 2021 (domingo), às 16h

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)