Com torcida no Mineirão, Cruzeiro abre returno da Série B contra Confiança

Vanderlei Luxemburgo busca terceira vitória na Série B (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) sanitárias da prefeitura de Belo Horizonte permitiram a presença de público limitada em 30% da capacidade do estádio. Portanto, o evento desta noite poderá receber 17.971 espectadores de um total de 62.170 lugares. Outra novidade é o uso da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR). Depois de mais de um ano jogando de portões fechados, o Cruzeiro sentirá o calor de sua torcida no duelo contra o Confiança, às 21h30 desta sexta-feira, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B - a primeira do returno. Autoridadesda prefeitura de Belo Horizonte permitiram a presença de público limitada em 30% da capacidade do estádio. Portanto, o evento desta noite poderá receber 17.971 espectadores de um total de 62.170 lugares. Outra novidade é o uso da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR).









As aglomerações no jogo entre Atlético e River Plate, quarta-feira, pela Copa Libertadores, ligaram o sinal de alerta na administração de Belo Horizonte. Em entrevista à TV Globo, o prefeito Alexandre Kalil afirmou ter ficado desesperado ao ver imagens de uma multidão desrespeitando os protocolos de prevenção ao coronavírus dentro e fora do Gigante da Pampulha.





"Do jeito que está não vai ter, não. Isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Primeiro, foi bom o resultado, todo mundo sabe, nunca escondi meu coração atleticano para ninguém. Mas, quando vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. Ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado)".





Todavia, Kalil ressaltou que os torcedores celestes não seriam penalizados pelos acontecimentos em Atlético x River Plate. "De maneira alguma, o Cruzeiro não tem nada a ver com o comportamento da torcida do Atlético. Não faz sentido o cruzeirense pagar por isso".





O último jogo do Cruzeiro com público foi na derrota por 2 a 0 para o CRB, em 11 de março de 2020, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O centroavante Léo Gamalho marcou os dois gols da partida, que contou com 13.118 torcedores (10.247 pagantes) para uma renda de R$210.569,50.





Para o compromisso desta sexta-feira, o Cruzeiro priorizou a venda de ingressos aos sócios-torcedores, que contaram com 30% a 100% de desconto. Os preços das entradas são R$70 (Amarelo Inferior, Amarelo Superior, Laranja Inferior e Laranja Superior), R$100 (Vermelho Inferior, Vermelho Superior e Roxo Superior) e R$150 (Roxo Inferior).





Nas redes sociais, torcedores criticaram os valores praticados pelo clube, que, por sua vez, justificou a decisão pela necessidade de cobrir o custo operacional para abrir todo o estádio. "A gente entende o momento da torcida e o momento do país, mas o momento do Cruzeiro também é muito difícil. Neste momento, vou ter o custo de manter o estádio inteiro aberto", disse o diretor de marketing Rodrigo Moreira à Rádio Itatiaia.





Time busca arrancada





Com 21 pontos nas 19 primeiras rodadas da Série B, o Cruzeiro precisará de mais de 70% de aproveitamento no returno (40 pontos em 57) para chegar a 61 e retornar à elite do Campeonato Brasileiro. Embora a caminhada seja difícil, o desempenho recente sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo renovou as esperanças dos torcedores.





Com Luxemburgo, a Raposa obteve uma média de 18 finalizações por partida, segundo o SofaScore, e se destacou em fundamentos de posse de bola e troca de passes. Foram duas vitórias e dois empates em quatro jogos - Brusque (2 a 1), Vitória (2 a 2), Sampaio Corrêa (1 a 1) e Náutico (1 a 0).





Diante do Confiança, o Cruzeiro volta a contar com o lateral-esquerdo Jean Victor, que cumpriu suspensão na vitória por 1 a 0 sobre o Náutico, na terça-feira, no estádio dos Aflitos. Vanderlei ainda pode promover a entrada de Wellington Nem no lugar de Dudu.





O Cruzeiro tentará superar o Confiança pela primeira vez na Série B. Na abertura da competição, o time sergipano ganhou em casa por 3 a 1. Já em 2020, houve empate por 1 a 1, em Aracaju, e vitória nordestina por 2 a 1, em Belo Horizonte. As equipes ainda mediram forças pelo Campeonato Brasileiro de 1976, com dois triunfos da Raposa: 2 a 0, no Mineirão, e 3 a 0, no estádio Batistão.





Adversário





Na zona de rebaixamento da Série B, com 13 pontos, o Confiança é dirigido pelo técnico interino Zé Carlos Leal desde a demissão de Rodrigo Santana, ex-Atlético, no fim de julho. A estrela do grupo é o centroavante Hernane, de 35 anos, notabilizado por vestir as camisas de Flamengo (36 gols em 2013), Bahia e Sport. Pelo time azulino, Brocador não balançou a rede nos quatro jogos que disputou.





CRUZEIRO X CONFIANÇA





CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Adriano, Rômulo e Giovanni; Bruno José, Dudu (Wellington Nem) e Marcelo Moreno

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





CONFIANÇA

Michael; Marcelinho, Nery Bareiro, Vinícius Santana e Lucas Sampaio; Madison, Jhemerson e Álvaro; Luidy, Gustavo Ramos e Hernane Brocador

Técnico: Zé Carlos Leal (interino)





Motivo: 20ª rodada da Série B





Estádio: Mineirão





Data: sexta-feira, 20 de agosto de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)





Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (SC)





VAR: Heber Roberto Lopes (SC)