Rival do América, RB Bragantino vive boa temporada e tem novo protagonista

RB Bragantino vive ótima temporada e aposta em retrospecto como visitante para pontuar (foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino) semifinal da Copa Sul-Americana e conta com o desequilíbrio técnico do atacante Artur para somar vitórias. Próximo rival do América na Série A do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino vive boa temporada e tem um novo protagonista após a saída de Claudinho, eleito Craque do Brasileirão 2020, para o Zenit, da Rússia. A equipe paulista ocupa a 4ª colocação na tabela, conquistou vaga nada Copa Sul-Americana e conta com o desequilíbrio técnico do atacante Artur para somar vitórias.





07:21 - 19/08/2021 Cuca rechaça revanche e favoritismo em Atlético x Palmeiras: 'Jogos iguais' consolidou como uma das forças do futebol paulista. No fim de junho, a diretoria concretizou a contratação do meia Bruno Praxedes, ex-Internacional, por R$ 35,9 milhões - naquela que se tornou a mais cara da história da institução. Ainda que faltem os grandes títulos, a capacidade de investimento e a estrutura do clube de Bragança Paulista já estão sendo traduzidas em bons resultados. O Red Bull Bragantino já secomo uma das forças do futebol paulista. No fim de junho, a diretoria concretizou a contratação do meia Bruno Praxedes, ex-Internacional, por R$ 35,9 milhões - naquela que se tornou a mais cara da história da institução. Ainda que faltem os grandes títulos, a capacidade de investimento e a estrutura do clube de Bragança Paulista já estão sendo traduzidas em bons resultados.





No Estadual, a equipe foi eliminada nas quartas de final, após derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. Já na Copa do Brasil, caiu na terceira fase para o Fluminense - com derrota por 2 a 0 e vitória por 2 a 1.

Por outro lado, no Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Maurício Barbieri tem se mostrado bastante consistente. Até aqui, são sete vitórias, sete empates e apenas duas derrotas na competição. O Braga tem o terceiro melhor ataque do torneio, com 26 gols marcados - atrás apenas de Flamengo e Palmeiras (ambos com 27) no quesito.

Além da busca por uma vaga na Copa Libertadores através do Brasileirão, o RB almeja um feito inédito: conquistar seu primeiro título internacional, ainda nesta temporada. Nesta terça-feira (17), a equipe paulista avançou à semifinal da Copa Sul-Americana após superar o Rosario Central, da Argentina, por 1 a 0 - já havia vencido o jogo de ida por 4 a 3.

Novo protagonista





Com a saída do meia-atacante Claudinho, destaque do Bragantino nas temporadas 2019 e 2020, o time 'ganhou' uma nova referência. O ponta-direito Artur, que já era titular no ano passado, cresceu em rendimento e passou a converter sua produtividade em gols e assistências.

Na Sul-Americana, o jovem de 23 anos tem cinco gols e duas assistências em dez jogos. Já no Brasileirão, são três tentos e cinco passes para gols em 15 jogos. Com velocidade e habilidade pelo lado direito do campo, o atleta gera boas soluções ofensivas para o grupo paulista.





Visitante indigesto

O Braga também ostenta um ótimo desempenho longe de seus domínios no Brasileirão. A equipe de Barbieri tem a segunda melhor campanha como visitante, atrás apenas do Atlético no quesito.





Até então, o time paulista somou cinco vitórias, dois empates e foi derrotada uma única vez jogando fora do Nabi Abi Chedid, seu estádio em Bragança Paulista. A campanha se traduz em um aproveitamento de 70,8%.

Na segunda-feira (23), às 20h, o Bragantino será o adversário do América no Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 17ª rodada da Série A, representa uma oportunidade para que o Coelho (18°, com 15 pontos) deixe a zona de rebaixamento.





Opinião

O Superesportes ouviu Higor Santos, analista de desempenho em futebol, que avaliou o momento do RB Bragantino. Na visão do profissional, o clube paulista vive bom momento na ótica dos resultados, mas vem oscilando em desempenho dentro das quatro linhas.





"O Bragantino vem com ótimos resultados na temporada. Quartas de final do Campeonato Paulista, apesar de ter sido eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. O time de Maurício Barbieri vem jogando muito bem desde o início da temporada.

Uma equipe que, normalmente, assume protagonismo nos jogos, um time que leva iniciativa. Atualmente, ocupa a 4ª posição no Campeonato Brasileiro e, mais recentemente, conseguiu alcançar a semifinal de um torneio continental como a Copa Sul-Americana.

No entanto, o desempenho da equipe vem oscilando nas últimas semanas. Especialmente pela ausência de alguns nomes importantes ou porque o próprio treinador teve que fazer rotações no elenco, teve que utilizar time reserva contra o Juventude - quando a equipe perdeu três pontos, por exemplo.

Um ponto curioso desse jogo contra o Juventude é que o Bragantino entrou em campo com o time sub-23. A média de idade da equipe que entrou em campo naquele dia no Nabi Abi Chedid foi de 22,7 anos. A dupla de zaga, por exemplo, tinha Léo Realpe (20 anos) e César Haydar (20 anos).

Acredito que o momento do Bragantino é bom em termos de resultado, mas em termos de desempenho não tem sido tão bom quanto nas últimas semanas. Eu acho que a equipe está abaixo do que ela apresentou no início da temporada.

Em relação aos destaques individuais, o Artur realmente assumiu as rédeas da equipe - especialmente porque o Claudinho não joga desde aquela partida contra o Ceará (8ª rodada), no Nabi Abi Chedid. Depois, foi para as Olimpíadas e agora já não é mais jogador do clube.

Esse lado direito do Bragantino é muito bom. Dois canhotos, que têm muita capacidade de desequilibrar. Tanto o Bruno Praxedes (meia pela direita) como o Artur (ponta-direito). O Artur tem o drible, a condução e, sobretudo, a finalização de média/longa distância. Vem em um momento inspirado, com quatro gols nos últimos dois jogos. Vem jogando muito bem".