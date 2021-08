Jogos com torcida: Kalil convoca Atlético, Cruzeiro e Mineirão para reunião

Torcedores foram flagrados sem máscara e em aglomeração na partida entre Atlético e River Plate (foto: (Foto: BRUNA PRADO/AFP))





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, convocou Atlético, Cruzeiro e Mineirão para uma reunião sobre os protocolos de cuidados da COVID-19 a serem seguidos dentro e fora do estádio com o retorno dos torcedores. No dia seguinte à primeira experiência da volta do público ao Gigante da Pampulha, na partida entre Atlético e River Plate, Kalil disse que ficou 'desesperado' ao ver a torcida desrespeitando as medidas de prevenção ao coronavírus.









O jogo que marcou a classificação do Atlético às semifinais da Libertadores, torcedores foram vistos sem máscara e promovendo aglomeração já no entorno do estádio.





Quem tinha ingresso precisava de um teste negativo de coronavírus para entrar no estádio. Porém, muita gente sem bilhete foi ao local para participar dos "festejos" na Avenida das Palmeiras. Tudo isso no dia em que a taxa de transmissão da doença (Rt) chegou a 1,01 em Belo Horizonte, número acima do ideal.





Segundo a PBH, a Polícia Militar, a Guarda Municipal de BH e as equipes de fiscalização da Vigilância Sanitária realizaram abordagens de orientação voltadas para a dispersão de aglomerações e a conscientização dos torcedores com relação à importância do papel de cada um no respeito às regras de prevenção à COVID-19.





Nesta sexta-feira, será a vez do Cruzeiro voltar a receber a torcida no Mineirão, em partida contra o Confiança, às 21h30, pela primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro.





A Prefeitura de Belo Horizonte reforçou que os assentos devem estar localizados em ambientes abertos e é obrigatório o distanciamento de um assento lateral e um assento frontal entre pessoas de grupos diferentes no Mineirão. O uso de máscara é obrigatório. Este controle, assim como a checagem dos testes de Covid, são de responsabilidade dos organizadores dos jogos.