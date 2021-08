Cuca rechaça revanche e favoritismo em Atlético x Palmeiras: 'Jogos iguais'

Atlético e Palmeiras se enfrentaram no Mineirão no último sábado e vão se reencontrar no fim de setembro pela Copa Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) oportunidade de reencontrar o algoz, desta vez pelo Atlético, nas semifinais da competição continental. Para ele, porém, não se trata de uma revanche. Em 30 de janeiro, Cuca, comandante do Santos, perdeu a final da Copa Libertadores para o Palmeiras. Passados quase oito meses, o treinador terá ade reencontrar o algoz, desta vez pelo Atlético, nas semifinais da competição continental. Para ele, porém, não se trata de uma revanche.









Os confrontos com o Palmeiras estão previstos para as semanas dos dias 22 e 29 de setembro. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda definirá as datas e horários exatos. A ida será em São Paulo, enquanto a volta está marcada para Belo Horizonte.





Segundo Cuca, não há favorito no duelo, que oporá líder (Atlético) e vice-líder (Palmeiras) do Campeonato Brasileiro. "A gente está muito feliz por estar numa semifinal de Libertadores, como o Palmeiras também está. São jogos iguais", pontuou o treinador.

Atlético e Palmeiras se encontraram recentemente. No último sábado, o Galo venceu por 2 a 0, no Mineirão, pela 16ª rodada da Série A. O resultado fez o time alvinegro chegar a 37 pontos e se distanciar do adversário (32) na classificação.