Decisivo, Zaracho enaltece momento do Atlético: 'Estamos à altura de todos'

Zaracho foi decisivo na vitória do Atlético sobre o River Plate na Libertadores (foto: Staff Images/Conmebol) altura de todos'. Nesta quarta-feira (18), no Mineirão, em Belo Horizonte, ele marcou dois gols na vitória alvinegra por 3 a 0 sobre o River Plate, em partida de volta das quartas de final. Decisivo na classificação do Atlético às semifinais da Copa Libertadores da América, o meia Zaracho enalteceu o momento da equipe e declarou: 'Estamos àde todos'. Nesta quarta-feira (18), no Mineirão, em Belo Horizonte, ele marcou dois gols na vitória alvinegra por 3 a 0 sobre o River Plate, em partida de volta das quartas de final.





07:14 - 18/08/2021 Com volta da torcida, Atlético recebe River para ir à semi da Libertadores concedida no Mineirão, Zaracho teceu elogios a Boca Juniors e River Plate - eliminados pelo Galo -, mas ressaltou o nível alcançado pelo Atlético. "A verdade é que são dois grandes times. Como sabem, o River é um dos melhores da América do Sul. Mas demonstramos que estamos à altura de todos e que podemos lutar contra qualquer equipe", afirmou. Em entrevista coletivano Mineirão, Zaracho teceu elogios a Boca Juniors e River Plate - eliminados pelo Galo -, mas ressaltou o nível alcançado pelo Atlético. "A verdade é que são dois grandes times. Como sabem, o River é um dos melhores da América do Sul. Mas demonstramos que estamos à altura de todos e que podemos lutar contra qualquer equipe", afirmou.





O jovem meia de 23 anos elegeu o duelo diante do River como o mais marcante que já disputou pelo Atlético. Ele voltou a valorizar o trabalho do grupo para sair com a classificação.





"A partida mais marcante que joguei pelo Atlético. Me senti muito cômodo através dos gols. Me deu mais confiança e me senti melhor dentro do campo. Como disse, River é uma das melhores equipes e estivemos à altura, mas mais contente pelo grupo que fez um sacrifício enorme para sair com a vitória", disse.

Torcida e adaptação

Questionado sobre suas sensações na primeira atuação com a torcida do Atlético presente no estádio, Zaracho foi enfático: 'Senti muito'. "A primeira vez que posso jogar com a torcida aqui, e a verdade é que eu senti muito. É um 'plus' que nos ajuda muito. A verdade é que foi muito incrível", revelou.

Por fim, o meia argentino relembrou as dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro. Ele destacou o carinho da torcida e a recepção do elenco como fatores decisivos para evolução.

"No momento que cheguei, me custou um pouco mais para adaptar. Hoje em dia, digo que estou um pouco mais adaptado ao que é o Brasil. Muito contente pela forma como me receberam. O carinho da torcida, muito contente por tudo. Sigo me adaptando aos poucos, me forçando ao máximo para poder estar na equipe", finalizou.

Nas semifinais da Copa Libertadores, o Atlético enfrentará o Palmeiras - naquele que será o primeiro confronto entre os rivais brasileiros na história da competição. A princípio, os jogos estão marcados para os dias 22 e 29 de setembro.