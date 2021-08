Diego Costa, o 'brabo': relembre 5 tretas da carreira do reforço do Galo

Colegas de Seleção Espanhola, Sergio Ramos e Diego Costa travaram muitas batalhas quentes no clássico entre Real e Atlético de Madrid (foto: REUTERS/Javier Barbancho) jogador elevou o patamar do Galo no cenário nacional e internacional. Além de um grande artilheiro, o centroavante de 32 anos se notabiliza por ter um estilo 'brigador' e 'raçudo'. O atacante Diego Costa foi apresentado nessa quinta-feira (19/8) como novo reforço do Atlético para a temporada. É inegável que a chegada doelevou o patamar do Galo no cenário nacional e internacional. Além de um grande, o centroavante de 32 anos se notabiliza por ter um estilo 'brigador' e 'raçudo'.









O jeito de se portar dentro das quatro linhas já levou o atacante ao extremo em várias ocasiões. O Superesportes listou algumas tretas colecionadas por Diego Costa nos gramados graças a esse estilo 'brabo'. Veja a seguir!

Briga com Sergio Ramos

Na temporada 2012/2013, quando ainda jogava pelo Atlético de Madrid, Diego tentou morder Sergio Ramos, do rival Real Madrid. No primeiro clássico da temporada, os dois travaram uma 'briga' individual. Durante o jogo, eles foram flagrados trocando de agressões verbais, cotoveladas e entradas duras até que o atacante tentou morder o dedo do zagueiro.

Além disso, o centroavante cuspiu na luva que estava usando e arremessou na direção do rosto do defensor do Real Madrid, que relatou o fato para o árbitro.





Briga com Pepe

O zagueiro Pepe também foi pivô de discussões com Diego Costa na mesma partida em que o atacante tretou com Sergio Ramos. O novo reforço do Atlético xingou o jogador português de todas as formas. Nas imagens foi possível identificar as seguintes frases: "Vai tomar no .., português filho da ....".





Adversário fedido

Em 2015, quando pertencia ao Chelsea, Diego Costa fez uma reclamação inusitada na derrota dos Blues para o Stoke Ciy, por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês. O brasileiro naturalizado espanhol reclamou da forte marcação feita pelo zagueiro Shawcross e, para desestabilizá-lo, fez gestos com a mão dando a entender que o adversário estava com mau cheiro.





Depois da partida, Shawcroos recebeu um estoque de desodorante e fez brincadeiras com ocorrido nas redes sociais.

Cusparada nos pés do árbitro

Em 2016, Diego Costa perdeu a cabeça e teve um ataque de fúria na derrota do Chelsea por 2 a 0 para o Everton, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogador cuspiu nos pés do árbitro Michael Oliver, mordeu o pescoço de Barry, volante adversário, e foi expulso.





O primeiro ato foi ainda no primeiro tempo do jogo. Aos 10 minutos, o atacante discordou de um cartão amarelo recebido e reagiu com uma cusparada nos pés do árbitro inglês. Como se já não bastasse, Diego partiu para cima de Barry após sofrer entrada dura. Ele encarou o jogador e deu uma mordida no pescoço. O árbitro mostrou amarelo para o volante do Everton e expulsou o artilheiro do Chelsea.





Desentendimento com Conte

Diego Costa e Antonio Conte se desentenderam na segunda temporada do técnico italiano no Chelsea, 2017/18. O atacante acabou afastado do elenco e, em seguida, retornou ao Atlético de Madrid, em negociação que girou em torno de 55 milhões de euros (R$ 205 milhões).





A 'briga' teria sido iniciada após uma reclamação do jogador de dores nas costas, que pediu para não jogar. O comandante não acreditou na lesão e ambos se desentenderam.





"Problemas com treinadores eu não tive, só tive um entre aspas que foi o Conte. Nem chegou a ser um problema, foi algo pessoal, questão dele, sempre me dei muito bem com todos. No passar do tempo, todo mundo vai me conhecer e ver o Diego, sempre tive bons relacionamentos por onde passei, como falei sou muito simples, fácil de lidar, mas dentro de campo não me peça para alisar, porque não vou alisar, não", afirmou Diego em sua apresentação no Atlético.