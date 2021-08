Cruzeiro: na casa nova, Raposa encara velho desafio

Equipe celeste vai receber o Vitória amanhã no Horto, já que o gramado do Mineirão está em manutenção (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 21/3/21)





Diante da impossibilidade de utilizar o Mineirão, em processo de reformulação do gramado visando ao restante da temporada 2021, o Cruzeiro mandará o jogo contra o Vitória no Independência. As equipes se enfrentam amanhã, às 19h, pela 17ª rodada da Série B. No sábado, às 16h30, a Raposa também atuará no Horto, diante do Sampaio Corrêa. No mesmo dia, o Gigante da Pampulha estará à disposição do Atlético, que encara o Palmeiras a partir das 19h, em briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro.



Segundo a Minas Arena, gestora do Mineirão, a decisão foi tomada com o objetivo de recuperar as condições do piso. De acordo com Otávio Goes, gerente técnico do Gigante da Pampulha, a sequência de jogos no ano e o fato de não bater sol no setor norte durante o inverno foram os maiores obstáculos.





A mudança compulsória de estádio será uma oportunidade para o time celeste renovar os ares em casa na Segunda Divisão. Em sete jogos no Mineirão, a equipe venceu apenas o Vasco, por 2 a 1, em 24 de junho, pela sexta rodada. Os gols foram marcados pelo volante Matheus Barbosa, que no fim de julho se transferiu para o Atlético-GO. Houve ainda quatro empates e duas derrotas, com 33,33% de aproveitamento – superior apenas ao do Londrina como mandante, com 22,22% em nove partidas.





O desempenho do Cruzeiro no “novo” Independência também não é favorável. Desde a reinauguração do estádio, em 2012, o time contabilizou 21 vitórias, 12 empates e 23 derrotas em 56 jogos. O retrospecto leva em consideração os confrontos como mandante e visitante. Em 2020, a Raposa transferiu cinco compromissos da Série B para o Horto: empatou com CSA (1 a 1), Cuiabá (0 a 0) e Náutico (0 a 0); ganhou do Operário (2 a 1); e perdeu para o Oeste (1 a 0).





A vitória do sábado sobre o Brusque, por 2 a 1, em Santa Catarina, renovou o astral dos jogadores do Cruzeiro, especialmente com a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, campeão mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2003 pelo clube. Com o triunfo, que quebrou jejum de nove partidas, o time deixou a zona de rebaixamento.





O meia Giovanni destacou a influência do novo comandante junto ao grupo e afirmou que o objetivo será brigar pelo G-4 da Série B, ainda que para isso tenha de conquistar pelo menos 70% dos pontos em disputa nas próximas 22 rodadas.





“Tudo que passou temos de esquecer. É página virada. O Cruzeiro tem uma cara nova com tudo que está acontecendo, é a cara do professor Vanderlei. Temos de jogar jogo a jogo e mirar o foco lá em cima. O Cruzeiro tem de mirar o G-4, temos que trabalhar para isso, cada jogo é uma decisão. Precisamos nos dedicar, ter comprometimento, vontade e dedicação. É focar no G-4 e a cada dia que passa trabalhar firme para conquistá-lo.”

Dura matemática

A expectativa de Giovanni é ousada, já que o Cruzeiro ocupa a 15ª posição da Série B, com 16 pontos – 11 a menos que o 4º colocado, Goiás. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade de acesso é de apenas 1,5%. O time que somar entre 61 e 64 pontos terá de 92,5% a 99,6% de chance de ficar no G-4. Por esse critério, a Raposa precisaria obter 15 ou 16 vitórias nas rodadas restantes.