Cruzeiro: promessa de mudança radical

De volta ao Cruzeiro, o técnico Luxemburgo se reuniu com os jogadores já de olho no confronto de amanhã com o Brusque (foto: BRUNO HADDAD/CRUZEIRO)





Apresentado nessa quinta-feira (5/8) na Toca da Raposa II, o técnico Vanderlei Luxemburgo encampou o discurso anticrise ao afirmar que assume para trabalhar pelo acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, porém, o time (18º na Série B, com 13 pontos em 15 jogos) precisará de cerca de 70% de aproveitamento até o fim da competição.





O experiente comandante, de 69 anos, que passou pela Raposa em 2003 e 2015, espera mudar o ambiente do clube, que está pesado em função dos atrasos salariais e pela péssima fase do time em campo, sem vencer há nove partidas. Uma das condições que ele colocou para assinar com a Raposa foi a de trabalhar com os salários do elenco em dia. Assim, poderá cobrar os jogadores e não terá outras preocupações além do futebol.



"Primeira coisa que tem que ser tratada é que não tem nenhum time que não está na 'zona de rebaixamento', nenhum time passou da pontuação para estar fora do rebaixamento. Tem times que estão à frente, mas nenhum ganhou o campeonato”, afirmou. Líder da competição, o Náutico tem 30 pontos, um a mais que o Coritiba. Goiás e Avaí, com 26, completam o G-4. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube mineiro tem apenas 0,65% de chances de acesso.





Para Luxemburgo, nada está decidido. E ele preferiu evitar avaliações sobre risco de queda para a Série C. “O campeonato está para nós, para irmos para cima e meu pensamento é ir para cima e buscar a classificação do Cruzeiro para a Primeira Divisão. Se eu ficar pensando como você (jornalista) na Terceira Divisão, eu vou esquecer que tem coisa boa para cima. E todos têm o mesmo problema. Tem clube que vira o turno na zona de rebaixamento e acaba ganhando o campeonato", disse o treinador, que indicou que as pendências salariais devem ser colocadas em dia.





Ele comparou os pagamentos sem atraso a um reforço de peso. "Nós estamos contratando um jogador (indicou que o salário em dia é reforço para o time), ele vai ser importantíssimo dentro da estrutura que nós temos que ter. Nós não temos condições de trazer fisicamente, porque o Cruzeiro está impedido de contratar. Mas as mudanças de ambiente, do comprometimento do clube, isso é fundamental para que crie um ambiente diferente. Essa é a grande contratação que precisa fazer, entender que o clube é sagrado. O futebol é a única área onde o Cruzeiro pode buscar o seu resgate”, disse.





O conceito de 'mudança de atitude', incluindo a do clube, foi enfatizado por ele. "Eu discuti futebol, comprometimento, essa é a grande contratação. Eu sou uma contratação pela minha experiência, mas não resolvo se não resolverem os problemas. Essa é a grande contratação, de resgatar a credibilidade, de tomar atitudes e mudar o pensamento é de todos nós deste ambiente e comportamento com proposta de mudança. Se o clube mudar comportamento e aqui continuar do jeito que está, a coisa fica diferente (no sentido de que vai cobrar os jogadores). Todos nós temos de mudar, o clube e os atletas. A grande contratação é mudança de comportamento (clube e jogadores)", acrescentou.





O treinador destacou o que será cobrado do clube e dos jogadores: "Nossa proposta é uma mudança de astral, de comportamento, de trabalho, de identidade, de comprometimento de cada um, o clube tem que estar comprometido com o seu elenco, com a comissão técnica. E os jogadores têm de estar comprometidos com a proposta do clube. É isso que vai ser cobrado. Nós, comissão técnica, vamos estar comprometidos com a reciprocidade".





Grupo

Luxemburgo disse que conhece parte do grupo do Cruzeiro. "Sobre elenco, a gente está no ramo, pega informações, assisti a jogos do Cruzeiro, a gente conhece, mas isso é muito rápido, vou bater o olho e vou identificar bastante coisa, não vejo o Cruzeiro diferente de nenhum clube da Segunda Divisão", disse. "O Cruzeiro tem uma história e vamos trabalhar em cima dela, o Cruzeiro é um time da Primeira Divisão na Segunda Divisão. Temos o número de jogos para buscar o objetivo, quero que meus jogadores mudem essa chave". Restam 13 rodadas para o fim do torneio. A próxima será amanhã, contra o Brusque, fora de casa.





O treinador disse que dará espaço a quem estiver bem tecnicamente, sem vaga cativa para os medalhões. "É bom ter jogador experiente, mas experiente tem de estar bem, não adianta jogar com a experiência, tem de estar bem, produzindo. Independentemente de ter experiência, quero produtividade", destacou.