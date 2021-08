Cruzeiro acerta o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo

Luxemburgo se reuniu nesta terça-feira com o presidente Sérgio Santos Rodrigues no Rio de Janeiro (foto: (Foto: Divulgação/Cruzeiro))





O Cruzeiro acertou o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo. O anúncio oficial foi feito pelo clube nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira o presidente Sérgio Santos Rodrigues viajou ao Rio de Janeiro e se encontrou, durante o café da manhã em um hotel, com o treinador. Eles acertaram os últimos detalhes e fizeram o acordo. A chegada do novo técnico do clube deverá acontecer na próxima quinta-feira, 5 de agosto.









Vanderlei muito provavelmente terá que buscar a reação na Série B só com os jogadores que já estão na Toca. O clube está impedido de registrar novos atletas devido a duas punições de 'transfer ban'. Para se livrar das sanções da Fifa, a direção terá que desembolsar R$ 13 milhões.





O primeiro débito, de R$ 7 milhões, é com o Defensor, do Uruguai, pela aquisição de Arrascaeta. A segunda punição, mais recente, deve-se uma dívida de R$ 6 milhões com o Mazatlán, antigo Monarcas Morélia, do México, pela compra de parte dos direitos econômicos do atacante Riascos. As duas transações são de 2015. Logo, a chance é remota de o Cruzeiro mudar o cenário e contratar novos reforços.





Vanderlei no Cruzeiro





Vanderlei Luxemburgo já teve duas passagens pelo Cruzeiro. Na primeira, entre 2002 e 2004, conquistou a Tríplice Coroa de 2003 - Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A segunda, de três meses, foi em 2015.





No total, o técnico comandou o clube em 126 jogos, com 74 vitórias, 25 empates e 27 derrotas. O último trabalho de Luxemburgo foi no Vasco, entre dezembro de 2020 e fevereiro deste ano. No curto período, ele não conseguiu evitar o rebaixamento do cruz-maltino à Série B.





Sexto técnico na atual gestão





Com Luxemburgo, o Cruzeiro terá o seu sexto técnico na gestão de Sérgio Santos Rodrigues, que ocupa a presidência desde 1º de junho de 2021. No intervalo de 1 ano e 2 meses, cinco profissionais passaram pelo cargo: Enderson Moreira, Ney Franco, Luiz Felipe Scolari, Felipe Conceição e Mozart Santos.





Antes de pensar em acesso, o desafio imediato do próximo comandante será tirar o Cruzeiro da luta contra a queda à terceira divisão. Em 15 rodadas na Série B, o time somou apenas 13 pontos - duas vitórias, sete empates e seis derrotas - e está na 18ª posição. As chances de chegar à Série A, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, são de 0,57%.





O Cruzeiro volta a campo no sábado, às 11h, contra o Brusque, pela 16ª rodada da Série B. Apesar da situação bastante desfavorável, a diretoria mantém o discurso de que ainda é possível atingir a campanha de acesso - 61 a 64 pontos. Para isso, será necessário somar entre 48 e 51 nas 23 rodadas restantes - aproveitamento de 69,5% a 73,9%.