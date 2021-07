Atlético tenta alcançar sequência que não acontece desde 2015 no Brasileiro

Depois da histórica classificação sobre o Boca Juniors, nos pênaltis, pelasde final da Copa Libertadores, o Atlético muda o foco. O Galo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde pode obter um número que não alcança desde 2015: conquistar seis vitórias seguidas.

Atlético está embalado por vitórias no Brasileiro e classificação na Libertadores

O Galo vem de cinco triunfos consecutivos na Série A e poderá repetir a marca no próximo domingo, às 11h, contra o Bahia, no Mineirão. Vice-líder da competição, o Atlético pode alcançar a liderança. Para isso, precisa vencer, torcer por derrota do Palmeiras e tirar umade saldo de seis gols.