Marta comanda goleada

Marta chegou a 12 gols em Olimpíadas, atrás apenas de Cristiane, que tem 14, mas não está no Japão (foto: KOHEI CHIBAGARA/AFP)

Marta, mais uma vez, fez história. A camisa 10 da Seleção Brasileira de futebol feminino comandou a goleada por 5 a 0 sobre a China no início da manhã de ontem, no Estádio de Miyagi, na estreia no Grupo F dos Jogos Olímpicos. A melhor jogadora de todos os tempos foi às redes duas vezes – e poderia ter marcado mais um caso não tivesse cedido o posto de batedora de pênalti para Andressa Alves. “Aqui não tem vaidade, tem uma equipe que vai trabalhar todas juntas. Fiquei feliz que ela fez o gol, se ela tivesse perdido eu ia ficar brava”, brincou a capitã.





Com os dois marcados sobre as chinesas, Marta chegou a 12 na história olímpica. A meia-atacante é a segunda com mais gols nos Jogos, atrás apenas de Cristiane, que fez 14 e não foi convocada para atuar em Tóquio. Esta é a quinta edição seguida de Olimpíada em que Marta balança as redes, recorde entre todas as atletas. Na comemoração do segundo gol, a artilheira brasileira fez um “T” com os braços, em homenagem à noiva Toni Pressley.





Bia Zaneratto e a mineira Debinha também marcaram e deram números finais à goleada, que não refletiu exatamente o que foi o jogo. O Brasil precisou de pouco tempo para abrir o placar, com Marta, logo aos 8 minutos. O segundo saiu dos pés de Debinha, aos 21, após rebote de um forte chute de Bia Zaneratto. Até aí, o time da técnica Pia Sundhage conseguia controlar o jogo e apresentava bom volume ofensivo.





O segundo tempo, porém, não foi dos melhores. As chinesas voltaram bem melhor e levaram perigo seguidas vezes. O Brasil foi salvo pela contestada goleira Bárbara, que fez grandes intervenções, e pela trave (em três oportunidades). Se a defesa sofria, o ataque brasileiro era efetivo. O terceiro gol veio novamente dos pés de Marta, aos 28 minutos. Daí em diante, sem sustos. Andressa Alves e Debinha completaram a goleada.





Agora, o Brasil se prepara para enfrentar a forte Seleção Holandesa, uma das candidatas ao pódio olímpico, que venceu a Zâmbia na estreia por 10 a 3. A partida está marcada para sábado, às 8h, novamente em Miyagi.





PROTESTOS

O primeiro dia de jogos do torneio de futebol feminino em Tóquio foi marcado por protestos antirracistas feits por cinco seleções antes do início dos jogos. Jogadoras de EUA, Chile, Grã-Bretanha, Suécia e Nova Zelândia se ajoelharam no campo, um gesto que ficou mais popularizado após o assassinato do norte-americano George Floyd, em 2020. A primeira rodada teve seis partidas. Nos jogos entre Brasil e China, Japão e Canadá e Zâmbia e Holanda não houve manifestações. O Comitê Olímpico Internacional (COI) não vai permitir postagem de fotos e vídeos dos protestos antirracistas feitos por atletas durante a Olimpíada de Tóquio. Imagens de atletas ajoelhados antes do início de competições estão proibidas nas contas oficiais dos Jogos segundo o jornal inglês The Guardian.





A proibição foi comunicada antes da partida entre as seleções femininas de futebol de Grã-Bretanha e Chile. Mesmo com a restrição, o COI flexibilizou as regras sobre de atletas. As manifestações pacíficas são autorizadas durante as competições, desde que respeitem os adversários, mas não no pódio. Até a Rio-2016, os atletas eram proibidos de fazer manifestações políticas, religiosas ou raciais nos espaços de competição.

Campeão da Copa América em 2019, Richarlison faz hoje sua estreia na Seleção Olímpica (foto: LUCAS FIGUEIREDO/CBF)

Seleção masculina reencontra Alemanha

A Seleção Masculina de Futebol estreia hoje, às 8h (horário de Brasília), nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Estádio de Yokohama, para defender o ouro conquistado há cinco anos no Rio de Janeiro, exatamente contra a mesma adversária, a Alemanha. "É um grande clássico mundial, uma partida que tem uma história maravilhosa e é uma honra para todos nós fazer parte dessa história. O principal é poder coroar uma abertura de Jogos Olímpicos para a gente com um jogo dessa magnitude. A gente fica realmente muito honrado", disse o técnico André Jardine. Será o sexto confronto entre Brasil e Alemanha na história do torneio olímpico de futebol masculino. O equilíbrio entre as duas seleções se reflete até mesmo nos resultados, que apresentam ligeira vantagem para o Brasil. Em cinco jogos, foram três empates e uma vitória para cada lado.





Richarlison fará sua estreia na seleção olímpica hoje. Presença constante na Seleção principal desde o início do projeto olímpico, em 2019, ele já exerce uma liderança no grupo. É o único jogador, além do lateral Daniel Alves, a ter conquistado um título com a Seleção principal. Com direito a gol na decisão, foi campeão da Copa América, em 2019. Agora, ele vai em busca de mais uma conquista no Japão.





Mais velho da Seleção Olímpica, Daniel Alves, de 38 anos, se prepara para mais um grande desafio em sua carreira. Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, o lateral foi uma aposta do técnico André Jardine para dar experiência e ser uma grande liderança do grupo. Além dele, o zagueiro Diego Carlos e o goleiro Santos foram os outros jogadores acima da idade-limite de 24 anos convocados.