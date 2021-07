América: jovens da base devem ter mais oportunidades com Mancini

Mancini fará análises mais assertivas em relação aos jovens do elenco (foto: João Zebral / América) experiência e juventude no elenco. Sob seu comando, mais atletas formados na base do Coelho devem ter mais oportunidades nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Confiante que fará um bom trabalho no América, o técnico Vagner Mancini traçou uma estratégia para atingir o objetivo. Ele aposta na mescla entree juventude no elenco. Sob seu comando, mais atletas formados na base do Coelho devem ter mais oportunidades nesta Série A do Campeonato Brasileiro.









"Nunca tive receio de lançar jogadores, eu acho que quem nasceu para jogar futebol, é logico que tem que ter uma maturidade a ser desenvolvida, mas quem é do ramo a gente percebe logo", declarou.





Além disso, Mancini deixou em aberto a possibilidade de usar mais jogadores da base ao longo da temporada. Com uma semana livre de preparação até o compromisso contra o Sport, o técnico fará análises mais assertivas em relação aos jovens do elenco.





"O fundamental é que não tenho medo de colocar. Se o atleta me der resposta no treinamento vai sim ter oportunidade", completou.





Uso da base





Desde que assumiu o comando do América, Mancini esteve à beira do gramado em cinco jogos - contra Internacional, Bahia, Santos, Fortaleza e Atlético. Nesses confrontos, ele utilizou quatro jogadores da base. São eles: o zagueiro Zé Vitor; o volante Sabino; e os atacantes Kawê e Carlos Alberto.





Entre os nomes citados, Carlos Alberto é o jogador que recebeu mais oportunidades de Mancini (quatro). Ele foi o autor do segundo gol do Coelho na vitória por 2 a 0 sobre o Peixe no estádio Independência, na nona rodada da Série A. Já Sabino, Zé Vitor e Kawê foram acionados pelo treinador uma única vez.





O lateral-esquerdo Lucas Luan e os meio-campistas Gustavo e Lucas Gabriel, que receberam chances com o ex-técnico Lisca, vivem a expectativa de também serem utilizados por Mancini nas próximas rodadas da competição nacional.