Cruzeiro: Cáceres sofre entorse no tornozelo e Ramon tem lesão na coxa

Zagueiro Ramon está fora de combate no Cruzeiro (foto: (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro))





O Cruzeiro informou na manhã desta terça-feira que o lateral-direito Raúl Cáceres sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e o zagueiro Ramon teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. O clube não informou o tempo que os atletas ficarão fora de combate. Ambos já iniciaram o processo de recuperação na Toca da Raposa II.









Raúl Cáceres estava com uma otite - inflamação no ouvido - e voltou no jogo contra o Botafogo (3 a 3), no último sábado, no Rio de Janeiro. Ele jogou 21 minutos, mas teve que ser substituído por causa de dores no tornozelo esquerdo. Os exames detectaram uma entorse. Para a posição, o técnico Mozart deve dar mais chances para Norberto.





Já Ramon jogou os 90 minutos contra o Botafogo. Ele sentiu dores após o jogo e fez avaliações médicas, que mostraram lesão na parte posterior da coxa direita. Rhodolfo deve ser a opção de Mozart para formar a dupla de zaga com Léo Santos na partida contra o Avaí.





No próximo sábado, a Raposa encara o Avaí, às 16h30, no Mineirão, pela 12ª rodada da segunda divisão. O time catarinense está na 12ª colocação, com 12 pontos, e não perde há quatro rodadas, com dois empates (0 a 0 contra a Ponte e 1 a 1 com o Botafogo) e duas vitórias (3 a 1 contra o Londrina e 1 a 0 diante do CRB).





O Cruzeiro não vive um bom momento na competição. Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates (3 a 3 com o Botafogo, 0 a 0 contra o Coritiba, 0 a 0 ante o Brasil-RS e 3 a 3 com o Guarani) e uma derrota (2 a 1 para o CSA).