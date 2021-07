Por cláusula e problema físico, Cruzeiro fica novamente sem Matheus Barbosa

Matheus Barbosa fez 7 gols em 26 jogos na temporada 2021 (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) edema grau 1 na panturrilha esquerda no empate por 0 a 0 com o Brasil, dia 3 de julho, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela nona rodada da Série B. Por causa do problema físico, o volante não enfrentou Coritiba (0 a 0) e Botafogo (3 a 3) e ficará fora do compromisso contra o Avaí, às 16h30 de sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada. O Cruzeiro dará mais tempo de transição a Matheus Barbosa, que sofreugrau 1 na panturrilha esquerda no empate por 0 a 0 com o Brasil, dia 3 de julho, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela nona rodada da Série B. Por causa dofísico, o volante não enfrentou Coritiba (0 a 0) e Botafogo (3 a 3) e ficará fora do compromisso contra o Avaí, às 16h30 de sábado, no Mineirão, pela 12ª rodada.





Mesmo se não estivesse machucado, Barbosa seria desfalque diante do Avaí, que detém 60% de seus direitos econômicos e possui contrato até dezembro de 2022. Ao acertar o empréstimo do meio-campista de 27 anos ao Cruzeiro, a direção catarinense impôs uma cláusula que restringe sua utilização no duelo entre os clubes. O técnico Mozart até poderia escalá-lo, porém a Raposa seria obrigada a compensar financeiramente o Leão.





Ainda que não tenha passe e lançamento refinados, Matheus Barbosa despontou como artilheiro do Cruzeiro em 2021, com sete gols em 26 partidas. Na Série B, ele balançou a rede quatro vezes, sendo duas em finalizações de cabeça. Em 24 de junho, no Mineirão, o camisa 17 marcou os dois gols da vitória sobre o Vasco por 2 a 1 - um deles em belíssimo chute da entrada da área, após assistência de Felipe Augusto.





Sem Matheus Barbosa, Mozart vem montando o meio-campo do Cruzeiro com Lucas Ventura, Giovanni e Marcinho, que provavelmente serão mantidos no próximo fim de semana. O treinador também deve colocar Marcelo Moreno no ataque e pode iniciar o duelo com Rhodolfo na zaga e Norberto na lateral direita. Em 13º lugar na Série B, com 11 pontos, o time celeste tentará colocar ponto final em um tabu de 10 anos sem bater o Avaí.