Nacho e Dodô jogam contra o Boca? Cuca dá prazo para Atlético decidir

Nacho Fernández pode reforçar Atlético contra o Boca (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético espera ter o lateral-esquerdo Dodô e o meia Nacho Fernández na partida desta terça-feira contra o Boca Juniors, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A decisão pela utilização ou não dos dois, porém, só sairá na véspera do duelo na Bombonera.









Dodô está recuperado de uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e foi reintegrado aos treinamentos com os demais companheiros nessa sexta. Por precaução, ele não foi utilizado por Cuca na vitória desse sábado por 1 a 0 sobre o América, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.





Já Nacho Fernández segue em processo de recuperação de um estiramento leve na parte posterior da coxa esquerda. O meia está entregue à fisioterapia e corre contra o tempo para ficar à disposição no duelo em Buenos Aires, capital da Argentina.





Boca Juniors e Atlético se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 19h15. O duelo de volta é na terça seguinte, no mesmo horário, no Mineirão.