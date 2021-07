Sem Arana e Dodô: veja 3 opções de Cuca para a lateral esquerda do Atlético

Cuca busca opções para a lateral esquerda do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) definir quem será o lateral-esquerdo titular do Atlético no clássico contra o América, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores do elenco que originalmente atuam na posição - Guilherme Arana e Dodô - não estão à disposição. O técnico Cuca "quebra a cabeça" paraquem será o lateral-esquerdo titular do Atlético no clássico contra o América, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os doisdo elenco que originalmente atuam na posição - Guilherme Arana e Dodô - não estão à disposição.









Diante dos desfalques, quem será o responsável por desempenhar a função no Independência? O Superesportes aponta as três opções mais prováveis para o jogo, marcado para 16h30:





Tchê Tchê





Polivalente, o homem de confiança de Cuca se sente mais à vontade como lateral-direito ou meio-campista, mas também pode atuar na ala esquerda ou mesmo na linha dos atacantes.





Tchê Tchê se saiu bem como lateral-esquerdo na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO no último dia 1º, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Arana (suspenso) e Dodô (lesionado) estavam indisponíveis.





"O Tchê Tchê já tinha feito comigo essa função, num jogo Palmeiras e Fluminense, e eu me lembro que ele jogou bem. Dentro das improvisações, fiz aquela que eu já tinha tido um resultado positivo. E ele foi muito bem", elogiou Cuca após o jogo com o Atlético-GO.





Pelo desempenho já demonstrado na função sob o comando de Cuca, Tchê Tchê aparece como o favorito à vaga. Nesse cenário, Jair poderia assumir a posição no meio-campo ao lado de Allan e Matías Zaracho.





Allan





Outro volante que pode ser improvisado na lateral-esquerda. Canhoto, naturalmente faz o movimento do centro para a ponta esquerda durante os jogos.





Allan já exerceu essa função no Atlético, mas não sob o comando de Cuca. Com Jorge Sampaoli, ele fazia as vezes de lateral quando o treinador desejava dar mais liberdade ofensiva a Arana (ou quando o titular não estava disponível).





Nesse cenário, Jair poderia assumir a posição no meio-campo ao lado de Allan e Matías Zaracho.





Junior Alonso





A terceira opção também é um atleta que já atuou algumas vezes como lateral-esquerdo no Atlético - todas elas, porém, foram sob o comando de Jorge Sampaoli, na temporada 2020, e não com Cuca.





O zagueiro canhoto também costuma executar a função de lateral na Seleção Paraguaia, quando o técnico Eduardo Berizzo opta por uma dupla de zaga com Gustavo Gómez e Omar Alderete ou Fabián Balbuena.





Nesse cenário, o Atlético poderia voltar a jogar com dois e não três zagueiros, com Igor Rabello, Réver e Nathan Silva disputando duas posições.