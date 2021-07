Mozart fala sobre Marco Antônio no Cruzeiro: 'Terá a oportunidade dele'

Marco Antônio disputou apenas oito partidas pelo time principal (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) oportunidade dele no Cruzeiro "principalmente se tiver desempenho nos treinamentos". O questionamento veio pouco depois de o comandante resgatar atletas que estavam esquecidos por seu antecessor, Felipe Conceição, casos do volante Lucas Ventura, do meia Giovanni, do zagueiro Paulo e dos atacantes Thiago e Marcelo Moreno. O técnico Mozart Santos afirmou que o meia Marco Antônio terá adele no Cruzeiro "principalmente se tiver desempenho nos treinamentos". O questionamento veio pouco depois de o comandante resgatar atletas que estavam esquecidos por seu antecessor, Felipe Conceição, casos do volante Lucas Ventura, do meia Giovanni, do zagueiro Paulo e dosThiago e Marcelo Moreno.









“O camisa 10, no meu entendimento, é o Marcinho, que tem a bola parada, a finalização de média distância, que entra na área para finalizar. E eu vejo o Marco como um organizador do jogo. Realmente ele é um jogador com um refino importante, então eu acredito que com o passar dos treinamentos e com o rendimento dele, ele terá a oportunidade dele, sem dúvida alguma”.





Em nove partidas com Mozart no Cruzeiro, Marco Antônio não ficou no banco uma vez sequer. A última ocasião em que esteve entre os relacionados foi na derrota para a Juazeirense-BA por 1 a 0, em 9 de junho, em confronto que marcou a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil e, consequentemente, a demissão de Felipe Conceição.





Em 2021, Marco Antônio participou de apenas um jogo pelo Cruzeiro - revés por 1 a 0 para o Pouso Alegre, em 18 de abril, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Na ocasião, o rendimento da Raposa foi comprometido em razão da qualidade ruim do gramado do estádio Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão, em Pouso Alegre.





Nos últimos meses, Marco Antônio realizou um trabalho de ganho de massa magra e fortalecimento muscular, saltando de 73 para 82 kg, com 1,82m de altura. Conforme as observações de Mozart, o jogador formado na base celeste deve brigar por posição com atletas que cumprem múltiplas funções no meio-campo, como Rômulo, Matheus Barbosa e Giovanni.