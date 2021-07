Mancini elogia atuação contra Atlético e vê América no caminho certo

foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Mancini revela que novo esquema deve ser consolidado para sequência do Brasileiro confiança na ascensão do Coelho na sequência da competição. O técnico Vager Mancini ficou satisfeito com o desempenho do América no clássico contra o Atlético, apesar da derrota por 1 a 0, neste sábado, no Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador aprovou o sistema utilizado na partida, com três zagueiros, e mostrouna ascensão do Coelho na sequência da competição.





07:32 - 09/07/2021 Mozart resgata 'esquecidos' no Cruzeiro e abre mão de outros após 'pacotão' satisfeito com o desempenho e a coragem do América. Foi o time que buscou o gol desde o início da partida e foi dono do primeiro tempo. No segundo foi mais equilibrado, principalmente depois da entrada do Hulk. Ele é um jogador que rompe linhas e por ser muito forte, acaba fazendo o lance do gol (marcado por Dylan, aos 23' do segundo tempo). O América mostrou que pode e quer mais coisas no campeonato. Temos que absorver uma derrota que dói e, na minha opinião, até injusta, mesmo reconhecendo a qualidade do nosso adversário. O mais importante é a gente focar no nosso desempenho", destacou o treinador, em entrevista coletiva após a partida. "Embora a gente tenha sido derrotado, eu fiqueicom o desempenho e a coragem do América. Foi o time que buscou o gol desde o início da partida e foi dono do primeiro tempo. No segundo foi mais equilibrado, principalmente depois da entrada do Hulk. Ele é um jogador que rompe linhas e por ser muito forte, acaba fazendo o lance do gol (marcado por Dylan, aos 23' do segundo tempo). O América mostrou que pode e quer mais coisas no campeonato. Temos que absorver uma derrota que dói e, na minha opinião, até injusta, mesmo reconhecendo a qualidade do nosso adversário. O mais importante é a gente focar no nosso desempenho", destacou o treinador, em entrevista coletiva após a partida.





Mancini elogiou o jovem zagueiro Zé Vitor pela atuação. Para o treinador, o desempenho do time com três zagueiros surpreendeu positivamente. "Mesmo com um sistema alterado, tivemos uma surpresa muito boa. Jogadores que ainda não tinham jogado ainda entraram, casos do Zé Victor na defesa e do Fabrício no segundo tempo. A gente ainda teve a perda do Ribamar. Acho que o América fez um grande jogo. A gente lamenta a derrota, mas o América está no caminho certo.





Mancini detalhou a estratégia para o clássico e revelou que o novo sistema deve ser efetivado. "A estratégia foi montada para que a gente tivesse uma agressividade e tirasse o que o Atlético tem de melhor, que é o toque de bola e a transição rápida na frente. Isso a gente neutralizou, e isso forçou o Everson a fazer lançamentos. O América esteve perto de marcar o gol no primeiro tempo e teve outras oportunidades. Principalmente no primeiro tempo, o América conseguiu sufocar o Atlético. A estratégia funcionou, mas não contávamos com os lances perdidos e o lance do gol. De maneira geral, o América fez um bom jogo, me agradou. Apesar da derrota, o sistema tem tudo para ser mantido.





O América tem 11 pontos no Brasileiro e ocupa a 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento. O time pode entrar no Z4 até o desfecho da rodada. O Coelho volta a campo no dia 19 de julho (segunda-feira), contra o Sport, às 20h, no Independência, pela 12ª rodada do Brasileiro.