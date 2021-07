Moreno lamenta lances pontuais no Cruzeiro, mas acredita: 'Fase vai passar'

Marcelo Moreno projetou nova fase para o Cruzeiro na Série B do Brasileiro (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) comunicação da Raposa, o boliviano projetou que a fase sem vitórias "vai passar". Um dos principais líderes do elenco do Cruzeiro, o atacante Marcelo Moreno mostrou confiança para a sequência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao departamento deda Raposa, o boliviano projetou que a fase sem"vai passar".









"Eu acredito que quem trabalha firme, forte, quem se dedica, a sorte chega também. Essa fase vai passar. A gente não merece todos esses empates que a gente teve. Mas o importante na Série B é somar. A gente está somando um ponto e isso é importantíssimo. Agora é querer os três pontos de qualquer jeito", projetou.





A última vitória do Cruzeiro na Série B foi pela 6ª rodada, em 24 de junho, quando bateu o Vasco por 2 a 1, no Mineirão. Depois disso, o time comandado pelo técnico Mozart perdeu para o CSA (2 a 1) e empatou com Guarani (3 a 3), Brasil-RS (0 a 0), Coritiba (0 a 0) e Botafogo (3 a 3).





Para tentar voltar ao caminho das vitórias, o Cruzeiro tem pela frente o duelo contra o Avaí, no sábado (dia 17), às 16h30, no Mineirão. Mozart não terá peças importantes, como o volante e artilheiro Matheus Barbosa, o zagueiro Ramon e o lateral-direito Cáceres. Os três estão entregues ao departamento médico.





Uma das grandes expectativas para o jogo envolve Marcelo Moreno. O atacante poderá ganhar uma vaga no comando de ataque do Cruzeiro após marcar dois gols no empate por 3 a 3 com o Botafogo, na última rodada.