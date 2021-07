Cruzeiro: Pressão para voltar a vencer

Destaque no meio campo celeste, Marcinho prevê jogo difícil e prega necessidade de entrega do time (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)





Sem vencer há dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro (derrota para o CSA e empate com o Guarani), o Cruzeiro tem pela frente o compromisso diante do Brasil, neste sábado, às 19h, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Muito abaixo da expectativa, os mineiros brigam, neste momento, apenas para fugir da zona de rebaixamento da Segunda Divisão. Na 14ª colocação, o Cruzeiro soma 8 pontos na tabela – apenas um a mais do que o Remo, que abre o Z4, mas tem um jogo a menos em relação aos mineiros.





Ainda no setor defensivo, Mozart terá o retorno de Ramon. Ele cumpriu suspensão na última partida e retorna ao time titular. Se o treinador optar pelo esquema 4-3-3, a tendência é que Ramon forme dupla de zaga com Léo Santos, outro que estreou contra o Guarani. Assim, Paulo voltaria ao banco de reservas.





Vivendo o melhor momento pelo Cruzeiro, Marcinho é presença certa entre os titulares no comando do meio-campo. Autor de três assistências no último jogo, ele projetou mais um duelo difícil, mas destacou a necessidade de a equipe se entregar mais para tentar emplacar uma sequência de vitórias na Série B. "Nenhum jogo será fácil. Precisamos encarar como decisão. Contra o Brasil, é mais uma delas. Quem jogar contra o Cruzeiro vai dar a vida, vai se entregar, e a gente tem que se entregar mais ainda. Esperamos que a gente possa fazer um bom jogo para sair vitorioso e conseguir ter uma sequência", disse.