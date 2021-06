Cruzeiro faz confronto direto com Guarani e tenta subir posições na Série B

Mozart tenta tirar a Raposa da parte de baixo da classificação (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) momento, o Cruzeiro tenta se afastar da parte de baixo da classificação no confronto direto com o Guarani, às 19h desta quarta-feira, no Mineirão, pela 8ª rodada. O time celeste é o 14º colocado, com sete pontos, enquanto o Bugre está em 9º, com nove. O líder Náutico contabiliza 18, seguido por Coritiba (16), Sampaio Corrêa (15) e Goiás (12). Sem engrenar na Série B do Campeonato Brasileiro até o, o Cruzeiro tenta se afastar da parte de baixo da classificação no confronto direto com o Guarani, às 19h desta quarta-feira, no Mineirão, pela 8ª rodada. O time celeste é o 14º colocado, com sete pontos, enquanto o Bugre está em 9º, com nove. O líder Náutico18, seguido por Coritiba (16), Sampaio Corrêa (15) e Goiás (12).









Do pacotão de atletas, Norberto e Léo Santos estarão em campo nesta quarta-feira, substituindo Raúl Cáceres, cortado em decorrência de uma inflamação no ouvido (otite), e Ramon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mozart ainda pode colocar Adriano ou Giovanni no lugar de Rômulo e abrir mão do esquema de três zagueiros com a entrada do lateral-esquerdo Matheus Pereira. Outro que deve começar jogando é o atacante Rafael Sobis, desfalque na derrota por 2 a 1 para o CSA, no último domingo, em Maceió.





Em sua entrevista de apresentação, Léo Santos garantiu estar pronto para jogar, visto que defendeu o Ituano na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado, pela quinta rodada do Grupo B da Série C. “Feliz e muito motivado com essa nova oportunidade na minha vida. Quando chego ao clube, chego preparado. Ritmo de jogo não é motivo para não jogar. Tive um jogo há pouco tempo, então se o professor optar por mim estou pronto”.





Com 14 gols em 140 partidas pelo ex-clube, o zagueiro especialista na bola aérea graças à estatura de 1,97m espera repetir o “faro artilheiro” no Cruzeiro. “Procuro fazer o meu papel defensivo primeiro, tirando tudo lá atrás e querendo ajudar ao máximo. Mas, sempre que possível, estou indo à frente para fazer gols e ajudar a equipe. Isso é muito importante para mim, os números provam isso”.





Entre os relacionados, o lateral-esquerdo Jean Victor, ex-Botafogo, Paraná e Boavista-RJ, comemorou a chance na Toca. “É a oportunidade da minha vida, é a realização de um sonho de criança. Estou aí e chego para ajudar o clube a conquistar os objetivos da temporada”, afirmou o jogador, que é mineiro de Ouro Branco e foi criado em Conselheiro Lafaiete, a 96 quilômetros de Belo Horizonte.





CRUZEIRO X GUARANI





CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Paulo e Matheus Pereira; Matheus Barbosa, Rômulo (Giovanni ou Adriano) e Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobis

Técnico: Mozart Santos





GUARANI

Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Júlio César, Bruno Sávio e Davó

Técnico: Daniel Paulista





Motivo: 8ª rodada da Série B





Estádio: Mineirão





Data: quarta-feira, 30 de junho de 2021





Horário: 19h





Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)





Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)