Juninho fala sobre Vagner Mancini no América: 'Ele acredita no time'

Juninho comentou sobre a chegada do novo treinador (foto: João Zebral / América) O América inicia nesta segunda-feira (21/6) uma nova era, a do técnico Vagner Mancini. Ele substitui Lisca, que pediu demissão há exatamente uma semana. A missão de Mancini será "segurar" o Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro. O volante Juninho, um dos líderes do elenco, comentou sobre a chegada do novo comandante ao CT Lanna Drumond.









Vagner Mancini receberá o Coelho com somente um ponto em cinco jogos: aproveitamento de 6,67%. A luta contra o rebaixamento é evidente. Historicamente, o time mineiro sempre cai para a Série B no ano seguinte ao acesso.





O novo treinador teve contato com o elenco ainda em São Paulo, onde o time sofreu dura derrota para o Palmeiras por 2 a 1. O jogo foi válido pela quinta rodada do Brasileirão. Mancini viu tudo dos camarotes do Allianz Parque.





O último clube de Vagner Mancini foi o Corinthians. O treinador foi demitido após derrota para o Palmeiras, na semifinal do Campeonato Paulista. À frente do Timão desde outubro de 2020, o técnico comandou a equipe em 45 partidas. Foram 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, aproveitamento de 54%.





A estreia do técnico Vagner Mancini pelo América será contra o Juventude, na quinta-feira (24), às 16h. O Coelho estará em campo pela sexta rodada do Brasileiro, no estádio Independência, em Belo Horizonte, e tentará a primeira vitória na competição.