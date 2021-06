Com atacante e lateral perto do Cruzeiro, Mozart dá boas-vindas a reforços

'Todo jogador que chegar para qualificar ainda mais esse elenco será bem-vindo', disse Mozart (foto: Igor Sales/Cruzeiro ) Cruzeiro de volta à elite nacional, o técnico Mozart Santos vê com bons olhos a chegada de reforços. O clube deve confirmar nos próximos dias as contratações do lateral-direito Norberto, ex-CSA, e do atacante Wellington Nem, ex-Fortaleza. Embora entenda que o elenco atual seja capaz de reagir e conduzir ode volta à elite nacional, o técnicovê com bons olhos a chegada de reforços. O clube deve confirmar nos próximos dias as contratações do lateral-direito, ex-CSA, e do atacanteNem, ex-Fortaleza.





"Não sei se está 100% confirmado, mas todo jogador que chegar para qualificar o nosso elenco será bem-vindo. Já temos um elenco muito qualificado, falei isso desde o primeiro dia, e confirmo. Prova disso é o que estamos produzindo. Mas todo jogador que chegar para qualificar ainda mais esse elenco será bem-vindo", disse Mozart após a derrota por 2 a 1 para o Operário, nesse sábado, pela quinta rodada da Série B.





Wellington Nem chegou a Belo Horizonte na sexta-feira. O jogador está hospedado na Toca da Raposa II e passou por exames de COVID-19 e testes físicos. Na terça-feira chegarão à capital mineira os agentes do atleta para assinar o contrato.





O vínculo de Nem com o Cruzeiro deve ir inicialmente até o fim da Série B.





O atacante ficou três meses no Fortaleza e não teve o contrato renovado. Nessa curta passagem pelo Leão do Pici, Wellington entrou em campo apenas no empate por 0 a 0 com o Pacajus (5/5), sob o comando do interino Léo Porto, e na goleada por 6 a 0 sobre o Icasa (17/5), já sob orientações do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Foram apenas 50 minutos em ação pelo Tricolor e nenhum gol marcado.





Antes de assinar com o clube cearense, em março passado, o atacante ficou mais de um ano sem atuar. Em 2019, quando ainda pertencia ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ele foi emprestado ao Fluminense e marcou um gol em 20 jogos. Foram 18 apresentações no Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana.





A contratação do lateral-direito Norberto também está adiantada. O gestor de futebol do CSA, Raimundo Tavares, revelou nesta sexta-feira que o jogador recebeu um convite do Cruzeiro e pediu desligamento do clube alagoano.

Natural de Brumado, na Bahia, Norberto retornará a Belo Horizonte, onde integrou a base do próprio Cruzeiro, em 2008 e 2009, e teve boa passagem pelo América, de 2017 a 2018. No Coelho, sagrou-se campeão da Série B de 2017 e marcou dois gols em 59 jogos.

O jogador de 30 anos trabalhou com Mozart na Série B de 2020. O CSA terminou a competição em quinto lugar, com 58 pontos - três a menos que Juventude e Cuiabá, terceiro e quarto colocados.

No Cruzeiro, Norberto fará sombra ao paraguaio Raúl Cáceres, um dos atletas mais regulares do time.





Keké





Nesse sábado, o Cruzeiro desistiu de contratar o atacante Keké, de 25 anos, que pertence ao Tombense. Ele não foi aprovado nos exames médicos. Uma ressonância magnética apontou um edema no joelho, segundo informações da Rádio Itatiaia.





Keké precisará passar por cirurgia. O tempo de recuperação de dois meses inviabiliza a contratação do jogador.





Na atual temporada, Keké entrou em campo 13 vezes e marcou seis gols, todos no Campeonato Mineiro. Ele foi destaque do Estadual sendo o único jogador que disputou o torneio por uma equipe do interior a integrar a seleção do campeonato, divulgada pela TV Globo, que detém os direitos de transmissão. O Carcará terminou a competição em 3º lugar, à frente do Cruzeiro (4º), e atrás de Atlético (campeão) e América (vice).





Na Série C, o atacante disputou apenas um jogo. Ele esteve em ação no empate (1 a 1) com o Paysandu, em Tombos, pela primeira rodada do Grupo A, em 29 de maio. Desde então, não entrou mais em campo.