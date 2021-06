Atlético enfrenta Chapecoense e tenta se aproximar da ponta do Brasileirão

Hulk marcou 11 gols pelo Galo na temporada 2021 (foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atléticona força do elenco para suprir a ausência de jogadores e conquistar um grande resultado diante da Chapecoense. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Mineirão, no desfecho da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em 5º lugar, com 9 pontos, o Galo quer se aproximar do líder Athletico-PR (12), enquanto o time de Santa Catarina, 17º, com 2, tenta sair da zona de rebaixamento.