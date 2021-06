'Estou sonhando com títulos importantes', diz Hulk, destaque do Galo

Hulk deseja conquistar títulos expressivos pelo Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético ) Atlético na temporada, o atacante Hulk projeta um período de conquistas com a camisa do clube. O sonho do camisa 7 é levar o Galo ao bicampeonato do Brasileiro e da Copa Libertadores. Ele revelou os planos durante visita à Arena MRV nessa sexta-feira (18/6). Destaque dona temporada, o atacanteprojeta um período de conquistas com a camisa do clube. O sonho do camisa 7 é levar o Galo ao bicampeonato doe da Copa. Ele revelou os planos durante visita ànessa sexta-feira (18/6).

"A gente tem que sonhar alto e colocar o sonho como objetivo. Eu sonho em fazer história, em ganhar o Brasileiro, tão esperado. Esse clube e essa torcida merecem esse título. A Libertadores, a glória eterna. Estou sonhando com títulos importantes", disse Hulk.

O atacante é o grande nome do Atlético na temporada. Em 23 partidas, são 11 gols e cinco assistências. Mais do que os números, Hulk se mostra fundamental ao time. Ele ajudou o Galo a ficar em vantagem no placar em nove oportunidades na temporada.

O desempenho do atacante nas principais competições também chama a atenção. No Campeonato Brasileiro, Hulk participou de todos os lances em que o Atlético balançou as redes: dois gols, uma assistência e uma jogada criada por ele que terminou concluída por Jair; na Copa do Brasil, ele tem média de uma participação em gol por jogo.

Mas é na Copa Libertadores que Hulk se destaca. O atacante do Galo é o artilheiro da competição, com seis gols, ao lado de Gabigol, do Flamengo, Rony, do Palmeiras, e Borja, do Junior-COL. Ele ainda deu uma assistência no torneio continental.

Arena MRV

Hulk também elogiou a estrutura da Arena MRV. O atacante, que fez a maior parte da carreira no exterior, diz que viu poucos estádios parecidos. Ele afirmou ainda que está ansioso para jogar na nova casa do Galo.

"Quando a gente chega e vê uma estrutura dessa, é impressionante. Passei 16 anos fora, poucos estádios têm essa estrutura que vai ter a Arena MRV. Entrar em um estádio cheio não tem motivação maior. A torcida é um jogador a mais, em se tratando da torcida do Galo. Estou nessa ansiedade desde quando assinei o contrato", concluiu.