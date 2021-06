Cruzeiro: Mozart manterá formação com Felipe Augusto na função de ala

Felipe Augusto fez o terceiro gol em 19 jogos pela Raposa (foto: Igor Sales/Cruzeiro) zagueiros, segundo afirmou o técnico Mozart Santos depois da derrota por 2 a 1 para o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela quinta rodada da Série B. Autor do gol celeste na noite de sábado, Felipe Augusto será mantido na ala esquerda em razão da capacidade física para atacar e defender com a mesma intensidade. O Cruzeiro continuará a jogar no esquema tático com três, segundo afirmou o técnico Mozart Santos depois da derrota por 2 a 1 para o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela quinta rodada da Série B. Autor do gol celeste na noite de sábado, Felipe Augusto será mantido na ala esquerda em razão da capacidade física para atacar e defender com a mesma









Felipe Augusto anotou o gol aos 43 minutos do primeiro tempo, após ficar com o rebote da finalização de Bruno José e chutar de pé esquerdo. Naquele circunstância, a Raposa já jogava com um atleta a menos, pois Weverton recebeu cartão vermelho aos 28 minutos. Mozart avaliou que sua equipe era superior ao adversário antes da expulsão do zagueiro.





"Na minha opinião, estávamos melhores do que eles até a expulsão, apesar das dificuldades do campo. Sou um cara bem crítico ao meu trabalho, e na minha humilde opinião estávamos melhores. Tem que enaltecer o que esses jogadores fizeram".





O Operário, que havia inaugurado o placar no lance seguinte ao cartão vermelho de Weverton - Paulo Sérgio marcou de bicicleta aos 31 da etapa inicial -, controlou a posse de bola no segundo tempo e conquistou a vitória por 2 a 1 graças ao arremate de longa distância do lateral-esquerdo Djalma Silva. Fábio escorregou ao tentar fazer a defesa.





Sem Weverton, que cumprirá suspensão automática, e Eduardo Brock, com lesão muscular na coxa esquerda, Mozart terá de recorrer a Joseph para formar trio defensivo com Ramon e Paulo. Na zona de rebaixamento da Série B (17º), com quatro pontos, o Cruzeiro enfrentará o Vasco na próxima quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela sexta rodada.