Cauan vê evolução e se diz 'muito feliz' com desempenho do América

O técnico interino Cauan de Almeida viu evolução e se disse 'muito feliz' com o desempenho do América no empate em 0 a 0 com o Cuiabá, nesta quinta-feira (17), no Independência, em Belo Horizonte. O resultado marcou o primeiro ponto conquistado pelo Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro, mas ampliou uma marca negativa: em quatro jogos, a equipe mineira ainda não balançou as redes na competição.









"Claro que a gente queria esses três pontos. A gente mereceu esses três pontos, batalhou por eles, e todo mundo viu que a gente era merecedor deles. Mas a gente está muito feliz com o desempenho, a entrega, a dedicação de todo o grupo, a perseverança de todo o grupo. A gente sabe que a gente vai evoluir e, nos próximos jogos, a gente vai conseguir fazer grandes jogos também para conseguir resultados de vitória", afirmou.





Em sua avaliação, o interino classificou a atuação do América como 'propositiva'. Cauan disse ter visto uma equipe 'muito próxima' e 'ciente do que queria'.





"A gente realmente fez um jogo muito propositivo. Era a proposta de treinamento essa semana. A gente conseguiu executar bem nesse jogo. Uma equipe hoje muito próxima, muito ciente do que queria. A gente teve números muito bons, tanto de posse de bola quanto de finalização - de fora e de dentro da área. A nível de desempenho, que era o nosso objetivo traçado desde o início da semana, a gente conseguiu esse objetivo", analisou.





Erros no terço final





Questionado sobre os erros do América no terço final, Cauan utilizou números para embasar sua visão de que o Coelho evoluiu em relação aos últimos jogos. Para o treinador, a equipe precisa de treinamentos para 'refinar a técnica' e voltar a balançar as redes.





"Acho que a gente criou. São 20 finalizações, sendo 12 de dentro da área - é um número bem relevante. A gente criou aqui para sair com a vitória. Não achou que houve desentendimento do ataque de maneira nenhuma. Se tivesse isso, a gente não teria criado tanta chance de gol. Mas é claro que, neste último terço, precisa de trabalho, precisa de refinar técnica, questões de detalhe. É um treino que precisa de mais intensidade - coisa que a gente não conseguiu ainda por conta dessa sequência de jogos", pontuou.

"A gente está trabalhando para isso. Estamos fomentando isso dentro dos treinamentos. A gente sabe o que precisa melhorar. Foi nítida a evolução de criação de jogadas desse jogo para os anteriores. Isso já me deixa muito satisfeito. Agora é ajustar os detalhes, caprichar nas finalizações e conseguir as vitórias", completou.





Por fim, Cauan reforçou a satisfação com o desempenho do América nesta quinta e disse que o torcedor também deve ficar feliz por conta da atuação.





"Vou ressaltar: a gente está muito satisfeito, muito feliz com o desempenho da nossa equipe. Nosso grupo conseguiu entregar e perseverar uma força hoje que a gente ficou muito feliz - o clube, o staff, a comissão técnica, a diretoria. O torcedor também pode ficar feliz sim porque a gente teve um desempenho muito bom. Claro que a gente queria a vitória, mas são ajustes - a gente está num processo. Num jogo em que a gente cria tantas chances, a gente fica satisfeito porque sabe que está no caminho correto", encerrou.