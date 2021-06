Mozart cita 'contratações internas' como iniciativa para unir Cruzeiro

Mozart destacou iniciativas tomadas nos primeiros dias de Cruzeiro (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) iniciativas como técnico do Cruzeiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador destacou duas delas: as “contratações no elenco” e, por consequência, a união do grupo. Há uma semana no cargo, Mozart acredita que já conseguiu sucesso nas primeirascomo técnico do Cruzeiro. Após a vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador destacou duas delas: as “contratações no elenco” e, por consequência, a união do grupo.









“Além de fechar com os jogadores, o que é muito importante, na minha opinião, nós buscamos contratar dentro do nosso próprio elenco. Vou dar um exemplo específico: o Ariel (Cabral) é um jogador que tem uma história muito grande neste clube, que tem uma carreira na Argentina muito importante. Reintegramos ele também por esse motivo”, disse.





“Não só porque é nossa linha de trabalho, dar a mesma informação para todos os jogadores, e para nós contratarmos dentro do próprio elenco. Vai ser esse o caminho. É um campeonato extremamente longo e difícil. Vamos precisar de todos os jogadores com as mesmas condições físicas, técnicas, mentais, enfim. Essa é uma obrigação da comissão técnica”, complementou.





Com Mozart, o Cruzeiro conquistou os quatro primeiros pontos na Série B. O treinador estreou com empate por 1 a 1 com o Goiás, no Mineirão, e venceu a Macaca por 1 a 0, nessa quarta-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP.





Apesar das ‘contratações no elenco’, o Cruzeiro ainda busca reforços no mercado da bola para a sequência da temporada. Em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta semana, o presidente Sérgio Santos Rodrigues afirmou que o clube caminha para anunciar novidades na próxima semana.