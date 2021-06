América e Atlético jogarão a Série A no mesmo horário (foto: (Foto: Pedro Souza/Atlético))





América, Atlético e Cruzeiro jogarão no dia 27 no mesmo horário. Os três times mineiros entrarão em campo às 20h30. Galo enfrentará o Santos na Vila Belmiro, o Coelho receberá o Inter no Independência e o Cruzeiro duelará contra o CSA no Mineirão. Os dois primeiros jogos serão pela Série A e o último pela segunda divisão.

A CBF mudou a tabela de Cruzeiro e Atlético, colocando todos os jogos dos mineiros para ocorrerem simultaneamente. Três duelos do time celeste tiveram mudanças. O primeiro deles, contra o Vasco, foi alterado para não chocar com a partida da Seleção Brasileira contra a Colômbia na Copa América.





O jogo contra o clube carioca estava marcado para 23 de junho (quarta-feira), no Mineirão, e foi transferido para o dia seguinte (24). O horário permaneceu o mesmo: 21h30. Na quarta, às 21h, a Seleção encara a Colômbia, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.





O jogo contra o CSA, pela 7ª rodada da Série B, no estádio Rei Pelé, em Maceió, seria realizado no dia 26 de junho (sábado), às 21h, mas passou para 27 de junho (domingo), às 20h30. Essa mudança foi motivada para respeitar o intervalo mínimo entre duas partidas, que é de 66h.





A partida entre Santos e Galo estava com o horário de 16h, mas foi alterado para as 20h30. O jogo terminaria quase no mesmo instante de Brasil x Equador, às 18h, pela Copa América.





Jogos alterados





Cruzeiro x Vasco





De: 23 de junho (quarta-feira), às 21h30

Para: 24 de junho (quinta-feira), às 21h30





CSA x Cruzeiro





De: 26 de junho (sábado), às 21h

Para: 27 de junho (domingo), às 20h30





Cruzeiro x Guarani





De: 29 de junho (terça-feira), às 19h

Para: 30 de junho (quarta-feira), às 19h





Santos x Atlético





De: 27 de junho (domingo), às 16h

Para: 27 de junho (domingo), às 20h30