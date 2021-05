Zema descarta jogos da Copa América em Minas; PBH não foi sondada

(foto: Divulgação/Mineirão)





O governador Romeu Zema (Novo) descartou a realização de jogos da Copa América em Minas Gerais neste momento de crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19. Em entrevista ao programa ‘Visão CNN’, nesta segunda-feira (31), o político declarou que gostaria que a competição fosse postergada.









Na avaliação do chefe do Executivo estadual, não é prudente fazer qualquer evento que possa gerar aglomerações. Além disso, segundo ele, não podemos menosprezar o novo coronavírus, que já vitimou 40.497 vidas no estado – números são referentes ao boletim epidemiológico desta segunda-feira (31/05).





“No momento de pandemia, em que os hospitais ainda continuam com nível de ocupação extremamente elevado, e que a possibilidade de uma terceira onda não está descartada, avalio como não prudente fazermos qualquer evento que tenha aglomeração. A situação de Minas, apesar de estar bem melhor que a média (do) Brasil, não é livre de riscos. Gostaria muito que isso (Copa América) pudesse ser postergado. Da mesma maneira que temos tido campeonatos sem público e todas as medidas no sentido de evitar aglomerações. Não podemos nos dar ao luxo de brincarmos e menosprezarmos esse inimigo invisível e imprevisível”, declarou.





“Sem público, menos mal. Já há, hoje, o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro, que estão operando nessa modalidade. Mas, com público, realmente, é algo que não é nem um pouco recomendável neste momento, em que ainda estamos com sobrecarga no sistema de saúde. É a situação de Minas e do Brasil”, finalizou Zema.





A Prefeitura de BH não foi sondada sobre a realização de parte do evento na capital mineira, mas não descarta a possibilidade. Ao Superesportes, ela afirmou que "Belo Horizonte não está entre as sedes escolhidas para receber jogos da Copa América".





As capitais que sub-sediarão a competição, com início previsto para o dia 11 de junho, ainda não foram definidas. Manaus, Brasília, Natal e Recife estão no leque de opções da Conmebol. O governo de Pernambuco, porém, vetou jogos no estado.





Copa América no Brasil





Nesta segunda-feira, a Conmebol confirmou o Brasil como nova sede da Copa América deste ano. O torneio seria realizado inicialmente na Colômbia e na Argentina.





O Brasil se tornou sede da Copa América depois das desistências de Colômbia (problemas internos) e Argentina (pandemia) e teve como principal argumento o fato de possuir estádios em boas condições, apesar de estarem ociosos. Uma reunião foi realizada virtualmente nesta segunda-feira com a participação dos dez representantes das confederações sul-americanas.





Em um primeiro momento, o Brasil não era uma opção, por causa da disputa simultânea do Campeonato Brasileiro. Chile, Estados Unidos e até Israel surgiam como alternativas para 'salvar' a competição, que vai pagar US$ 4 milhões (R$ 20,8 milhões) e mais US$ 10 milhões (R$ 52,2 milhões) para o selecionado campeão. Será a segunda edição seguida do torneio no Brasil.





A Conmebol e a CBF fizeram uma consulta ao governo federal e receberam autorização por parte do presidente Jair Bolsonaro para a realização da Copa América no país, apesar doa altos números de casos e de mortes por COVID-19.





COVID-19 em Minas





De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesta segunda-feira (31/5), foram confirmados 2.230 casos e 45 mortes em 24 horas. Com esses números, o estado confirmou 1.572.004 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus. O número total de mortos chegou a 40.497.





A média móvel de casos por data de notificação é de 196 mortes em um dia. Em 18 de maio, a média móvel era de 214. Em duas semanas, foi registrada queda de 8,4%, o que coloca a transmissão em estabilidade.