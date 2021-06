Atlético está perto de acordo para quitar dívida com André Cury; veja valor

Diretoria do Atlético vem negociando dívidas de gestões anteriores (foto: Divulgação/Atlético) desconto e pague ao agente valor próximo de R$ 30 milhões. O Atlético costura um acordo para pagamento de uma dívida de cerca de R$ 45 milhões com o empresário André Cury. O Superesportes apurou que, nos próximos dias, as partes devem bater o martelo na negociação. A tendência é que o Alvinegro consiga ume pague ao agente valor próximo de R$ 30 milhões.





Do total do débito do Atlético com Cury, o montante de R$ 35.189.617,33 está em atraso, segundo o empresário. Ainda há parcelas a vencer referentes à intermediação do agente em transações com o clube. Os valores em dívida contemplam também três jogadores do atual elenco do Galo: o lateral-esquerdo Guilherme Arana (R$ 1.860.000,00), o atacante Eduardo Vargas (R$ 462.363,75) e o meia Dylan Borrero (R$ 1.173.337,00).

O maior débito alegado na ação é sobre o zagueiro Erazo, de quase R$ 7,8 milhões. Negociações de Cury com o Atlético envolvendo jogadores como Guilherme Arana, Lucas Pratto, Luan, Marcos Rocha, Otero, Di Santo, José Welison, entre outros, também compõem a lista da dívida total, assim como o técnico Rafael Dudamel, que teve rápida passagem pela Cidade do Galo em 2020. O agente cobra R$ 720 mil pela intermediação na contratação do treinador venezuelano, que ganhou ação contra o Galo na Fifa referente a salários atrasados.

André Cury já teve negado um pedido de tutela de urgência para bloqueio de receitas do Atlético, no dia 25 de março. O agente agora tenta a reconsideração da decisão judicial e cita dívida total do clube que ultrapassa R$ 1,2 bilhão como justificativa.

Em entrevista ao Superesportes, em 16 de abril, Cury disse que negociou um acordo para abatimento da dívida com o ex-presidente Sérgio Sette Câmara, mas que nunca foi cumprido.





"Aí se combinou que, a cada transferência que eu fizesse, tirava 500 mil euros da transferência e abatia a dívida. Eu devo ter vendido uns cinco jogadores do Atlético. Nunca cumpriu (o pagamento). Depois, falei: ‘Paguem a dívida em 60 parcelas, não tem problema nenhum, vamos fazer’. A gente estava montando esse acordo. Foi quando apareceram, de forma mais próxima, a MRV e o Renato Salvador. Ele me pediu para ir a uma reunião. Eu fui, sentei, propus de novo o acordo. Minha advogada fala sempre com o Procópio (José Murilo Procópio, vice-presidente do Atlético). E a última resposta do clube foi para ir para a Justiça: ‘Entra na Justiça e lá a gente vê o que faz’, " alegou o agente.

O Atlético, por sua vez, chegou a divulgar uma nota, no dia 14 de abril, alegando que o empresário tentava constranger o clube ao falar publicamente da dívida de aproximadamente R$ 45 milhões. No entendimento da instituição, os valores das comissões precisavam ser devidamente apurados pela atual gestão.

Valores que André Cury cobra do Atlético

Guilherme Arana - R$ 1.860.000,00

Luan - R$ 672.000,00

Luan - R$ 240.000,00

Lucas Pratto - R$ 4.764.313,08

Marcos Rocha - R$ 800.000,00

Vina - R$ 871.774,19

Rómulo Otero (euro) - R$ 570.625,00

Rómulo Otero (dólar) - R$ 1.076.000,00

Rómulo Otero - R$ 1.364.256,00

Eduardo Vargas - R$ 462.363,75

Rosinei - R$ 222.444,70

Maicosuel - R$ 1.371.420,00

Franco Di Santo - R$ 436.045,21

Frickson Erazo - R$ 7.385.620,00

Frickson Erazo - R$ 417.201,40

Dylan Borrero - R$ 1.173.337,00

José Welison (cessão de crédito) - R$ 1.007.000,00

José Welison (intermediação) R$ 1.677.220,00

David Terans - R$ 1.614.000,00

Leandrinho (intermediação) - R$ 538.000,00

Leandrinho (imagem) - R$ 76.000,00

Denilson - R$ 1.964.800,00

Mansur - R$ 2.731.860,00

Rafael Dudamel - R$ 720.000,00