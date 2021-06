Salum mira reforços valorizados no América: 'A maioria está no exterior'

Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, mira contratações de jogadores valorizados (foto: Reprodução/YouTube/TV Coelho) titulares na equipe. Segundo ele, os nomes na mira do Coelho estão valorizados, e a maioria atua no exterior. Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, afirmou que a diretoria do Coelho busca reforços que ‘façam a diferença’ e cheguem para buscar a condição dena equipe. Segundo ele, os nomes na mira do Coelho estão valorizados, e a maioria atua no exterior.









“Estamos querendo trazer dois ou três jogadores que realmente façam a diferença e que possam disputar a condição de titular. O mercado é muito difícil. Não é fácil. Não é por causa de valor. Você tem que conseguir o jogador certo para a posição que você precisa. Estamos procurando jogadores do meio para frente. São jogadores valorizados, e a maioria está jogando no exterior - o que dificulta por causa da janela”, afirmou.





O coordenador de futebol do América também avaliou as contratações realizadas pelo clube nesta temporada. Ao todo, o Coelho anunciou 12 reforços para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Na visão de Salum, alguns não deram certo porque essa é uma ‘regra do futebol’.





“Com relação a reforços, nós trouxemos alguns para melhorar a nossa equipe. Alguns se adaptaram, estão sendo utilizados. Outros ainda vão ser. Outros não deram certo. É a regra do futebol, mas nós estamos mais qualificados para esse ano. Nosso desempenho até agora não é bom, a gente sabe disso. Está lutando para melhorar. Não estamos em ‘terra arrasada’, só não fizemos bons jogos e fomos eliminados da Copa do Brasil”, afirmou.





Há sete jogos sem vencer, o América busca reabilitação diante do Cuiabá, às 16h da próxima quinta-feira (17/6) no Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, é uma oportunidade para que o Coelho conquiste seus primeiros pontos na elite do futebol nacional.