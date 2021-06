Atlético: Jair diz que não quer ser poupado e elogia esquema de Cuca

Pedro Souza / Atlético (foto: Volante foi titular do Atlético na vitória sobre o São Paulo )





Com direito ao gol da vitória, o volante Jair voltou a ser titular do Atlético no triunfo sobre o São Paulo (1 a 0), no Mineirão. Ele não começava um jogo desde o dia 22 de maio, no empate com o América por 0 a 0, pela final do Campeonato Mineiro. O jogador de 26 anos tem sofrido com lesões, mas não quer ser poupado pelo técnico Cuca.









"A lesão é uma coisa que eu não quero, não é uma coisa que eu escolho, até porque eu fique um tempo parado, voltei há pouco tempo a jogar e acho que este foi meu primeiro jogo titular. Acho que não tem motivo de eu ser poupado de viagens de de jogos, mas é claro que a gente tem que conversar e ver o que é melhor. Acho que neste momento não tenho que ficar de fora de viagens e de jogos", disse.





Jair teve lesão na coxa direita confirmada no dia 4 de abril. Depois de algumas semanas de recuperação, ele passou pelo processo de transição e foi liberado totalmente pelos médicos no dia 3 de maio. O volante já teve outras lesões no clube, mas quer deixar os problemas no passado.





Elogios





O volante elogiou o estilo do técnico Cuca. "Ele nos deixa à vontade para flutuar, buscar os espaços. No jogo de ontem a gente foi muito inteligente, soube explorar os espaços. O São Paulo marcava só com dois jogadores e a gente saia com quatro. O Cuca tem sido primordial, ele nos deixa à vontade para jogar, fazer aquilo que a gente gosta de jogar solto, a gente tem muito a evoluir, mas está no caminho certo".