Allan cresce de produção no Atlético e recebe elogios do técnico Cuca

Allan vem sendo um dos destaques do Atlético nas últimas semanas (foto: Pedro Souza/Atlético) temporada brigando pela titularidade do Atlético. Ainda são menos de três meses de trabalho sob comando de Cuca, mas o jogador se tornou peça fundamental da equipe. E o crescimento do volante foi elogiado pelo treinador alvinegro. O volante Allan iniciou abrigando pela titularidade do Atlético. Ainda são menos de três meses de trabalho sob comando de Cuca, mas o jogador se tornou peçada equipe. E o crescimento do volante foi elogiado pelo treinador alvinegro.





Allan é peça fundamental para a saída de jogo da equipe alvinegra. Entre Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o jogador tem média de 86% de aproveitamento nos passes.

Mas não é apenas com o volante Allan que o técnico Cuca está satisfeito. De acordo com o treinador, os outros jogadores da posição também estão em evolução no alvinegro.

“Estamos muito felizes, com o Tchê Tchê também, Nathan, Jair, Zaracho. Eles têm evoluído. O importante é isso: o grupo evoluir. E saber que tem margem para mais. Vamos melhorando jogo a jogo, sem alarde, passando de fases na Copa do Brasil e fazer um campeonato muito bom no Brasileiro, que é um campeonato de regularidade. E aí temos que usar o grupo todo”, completou.

Para o jogo do próximo domingo, contra o São Paulo, às 16h, no Mineirão, o técnico Cuca não poderá contar com o companheiro de Allan no meio. O volante Tchê Tchê não jogará contra o tricolor. Emprestado pela equipe paulista, ele só poderia entrar em campo caso o Galo pagasse a multa de R$ 1 milhão.





A tendência é de que Jair seja o escolhido para atuar ao lado de Allan na partida, já que Matías Zaracho está com COVID-19 e Alan Franco está com a Seleção Equatoriana para a disputa da Copa América.