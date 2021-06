Cruzeiro: Mozart ganha força e deve ser o novo treinador do clube

Mozart deve assumir o comando do Cruzeiro (foto: Márcio Cunha/ACF)





O treinador Mozart, de 41 anos, ganhou força nos bastidores do Cruzeiro por causa do diretor de futebol do clube, Rodrigo Pastana, e deve ser o substituto de Felipe Conceição, demitido nessa quarta-feira, após a eliminação para a Juazeirense na Copa do Brasil. Ele é esperado em Belo Horizonte nas próximas horas.









Caso resolva os últimos detalhes e assine o contrato, o treinador deve assumir o comando do time já no jogo contra o Goiás, no sábado, às 21h, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.





Mozart é nome de confiança de Pastana. Eles trabalharam no CSA, no ano passado. Juntos, conseguiram reação com o time nordestino na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020.





Quando chegou à equipe de Alagoas, Mozert tinha a missão de evitar o rebaixamento. Ele fez um bom trabalho e levou o CSA ao 5º lugar da Série B, com 58 pontos, brigando pelo acesso até a última rodada.





Os resultados de Mozart no CSA foram positivos: 46 partidas oficiais, com 21 vitórias, 17 empates e 8 derrotas.





Pouca experiência





Mozart treinou apenas dois times profissionais. Além do CSA, trabalhou na Chapecoense neste ano. Em oito jogos, foram três vitórias, três empates e duas derrotas. Foi demitido após perder o Campeonato Catarinense para o Avaí.





Mozart já trabalhou como auxiliar e técnico na base do Coritiba. Ele terá a missão de deixar o Cruzeiro entre os quatro primeiros da Série B, carimbando uma vaga na elite de 2022.