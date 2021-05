América fecha com nova fornecedora de materiais esportivos

América estará de uniforme novo no Campeonato Brasileiro (foto: Mourão Panda/América)





A empresa Volt Sport será a nova fornecedora dos uniformes do América. O acordo foi firmado até maio de 2024. A estreia ocorrerá no Campeonato Brasileiro, com lançamento de uma nova linha já na semana que vem. O novo 'manto' do Coelho para a disputa da Série A e a sequência da Copa do Brasil contará com dois modelos para jogadores de linha e goleiro e, além de roupas para treinos, viagens e comissão técnica.

“Fechamos uma excelente parceria com a Volt, uma nova marca nacional, com conceitos modernos e que nos apresentou uma proposta de marca muito interessante, com valores convergentes aos valores do América. Além disso, desde o início das conversas a Volt vem demonstrando uma forma de trabalhar muito próxima ao Clube, nos dando uma liberdade de criação muito parecida com a que temos com a marca própria. Tudo está sendo construído colaborativamente e estamos realmente unindo o conhecimento do Clube com a expertise de fabricação que eles têm. Tenho certeza de que será uma parceria de muito sucesso”, explicou Erley Lemos, diretor de Marketing & Negócios do América.





Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt, comemorou a parceria. “É um imenso prazer para a Volt fechar essa importante parceria com o América. Um clube muito tradicional e extremamente organizado. Temos convicção de que teremos ótimos resultados, pois o nosso modelo de negócio traz muitos benefícios para o clube, tanto no lado institucional como no lado financeiro. Estamos muito ansiosos para o lançamento das peças. A coleção ficou linda, com um mix de produtos bem amplo. Inovação mantendo a tradição, com cortes modernos e de muito bom gosto. São as principais características que vamos disponibilizar para a torcida do América”, avaliou Fernando.





Sparta





Lançada pelo América em dezembro de 2018, a Sparta, marca própria de material esportivo, seguirá existindo. A linha de produtos próprios continuará sendo produzida, agora pela fábrica da Volt. Além disso, a equipe feminina e as categorias de base do Coelho seguirão utilizando os materiais Sparta.