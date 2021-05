Bruninho, do Atlético, se despede do Confiança: 'Minha torcida será eterna'

Bruninho se despediu do Confiança nesta sexta-feira (foto: (Foto: Lucas Almeida / Confiança) )





Destaque do Confiança na temporada 2021, o meio-campista Bruninho, de 21 anos, se despediu do clube nesta sexta-feira. O jogador, que estava emprestado ao clube sergipano pelo Atlético, deve ser emprestado ao Juventude.

"Chegou a hora de agradecer a este clube que me acolheu e me marcou bastante na temporada. Aqui fui feliz e consegui com a colaboração dos meus companheiros marcar gols muito importantes para minha carreira. Foram dois meses de muito trabalho e dedicação! Obrigado ao torcedor que mesmo longe dos gramados sempre nos apoiava. Obrigado, Confiança, minha torcida para vocês será eterna", publicou o jogador nas redes sociais.





Bruninho foi o grande nome do Confiança neste início de temporada. O meio-campista assumiu a responsabilidade na equipe e se tornou o artilheiro, com nove gols em 17 partidas. O jovem, inclusive, foi eleito para a seleção da Copa do Nordeste, sendo o único atleta que não disputou a decisão na equipe.





Se fechar mesmo com o Juventude, Bruninho disputará a Série A pelo terceiro clube diferente. Ele jogou a competição pelo Galo em 2018 e 2019 (18 jogos e dois gols), e pelo Sport em 2020 (16 jogos).





Bruninho será o terceiro jogador do Atlético emprestado ao Juventude. O clube gaúcho conta o zagueiro Vitor Mendes e o volante Guilherme Castilho. O volante Yago e o atacante Capixaba, que rescindiram recentemente com o alvinegro, também defendem o clube.