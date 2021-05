Renato Gaúcho comenta que recebeu oferta para treinar o Atlético

Renato Gaúcho está em período de descanso após saída do Grêmio (foto: Lucas Uebel/Grêmio )





Em entrevista ao programa Bem, Amigos, do Sportv, nessa segunda-feira, Renato Gaúcho revelou que recebeu proposta para treinar o Atlético nesta temporada. O contato alvinegro ocorreu antes de o técnico renovar o contrato com o Grêmio, no fim do ano passado.

“Tive propostas de Cingapura e Dubai, que eram valores muito altos, altíssimos. Tive proposta mais recentemente, antes de renovar meu contrato, do Atlético”, declarou o treinador, que encerrou trabalho de quase cinco anos no Grêmio em 15 de abril, após eliminação tricolor na fase preliminar da Copa Libertadores da América.





Renato Gaúcho estava nos planos do Atlético para assumir o time após a saída de Jorge Sampaoli, que acertou com o Olympique de Marseille, da França, ao final da temporada 2020. O ex-atacante, no entanto, preferiu dar continuidade ao trabalho no Grêmio e acertou renovação de contrato por mais um ano. O vínculo foi encerrado após eliminação do Tricolor na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Independiente Del Valle, do Equador. Na ocasião, Renato estava afastado em recuperação da COVID-19.





Para o lugar de Jorge Sampaoli, o Atlético contratou Cuca, que retornou à Cidade do Galo após sete anos. Em entrevista ao Superesportes, no mês passado, Rubens Menin, mecenas alvinegro, afirmou que nunca quis a vinda de Renato Gaúcho. O empresário, mesmo sem participação nas decisões do futebol do Galo, sempre apoiou a escolha de Cuca.





Contato do Santos





Na participação no Bem, Amigos, Renato Gaúcho também comentou que recusou proposta para treinar o Santos depois da saída do argentino Ariel Holan. O Peixe acertou com Fernando Diniz.





“Tive algumas conversas muito boas com o presidente do Santos. Ele tem ideias maravilhosas. Mas coloquei para ele que no momento, por isso saí do Grêmio também, queria descansar um pouco, curtir minha família e amigos. Não adiantava ter saído do Grêmio e pegar outro trabalho porque precisava de descanso. Estou descansando e é aquilo que falei: daqui a pouco vou voltar”, declarou.